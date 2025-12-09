logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією «Оточений океаном» Крим та Статут ООН: Чубаров різко відповів Трампу
«Оточений океаном» Крим та Статут ООН: Чубаров різко відповів Трампу

Глава Меджлісу кримськотатарського народу сказав, хто має право вирішувати долю півострова

9 грудня 2025, 21:45
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров відповів на заяву американського президента Дональда Трампа про Крим як "невеликий шматок землі, що омивається чотирма океанами".  

«Оточений океаном» Крим та Статут ООН: Чубаров різко відповів Трампу

Рефат Чубаров. Фото: з відкритих джерел

"Я не наполягаю на тому, щоб кожен світовий політик досконало знав географію чи історію Криму та його корінного кримськотатарського народу. Проте я маю повне право очікувати від них елементарного розуміння основ міжнародного права та неухильного дотримання фундаментальних принципів Статуту ООН, на яких ґрунтуються міжнародні відносини", — наголосив Чубаров.

Глава Меджлісу звернув увагу на такі елементарні принципи міжнародного права, як суверенна рівність держав, неприпустимість загрози чи застосування сили, невтручання у внутрішні справи. А також обов’язок держав співпрацювати між собою, право народів на самовизначення та сумлінне виконання міжнародних зобов’язань. 

За словами Чубарова, усі ці принципи спрямовані на збереження миру та безпеки, розвиток взаємної поваги й дотримання прав людини.

"За такого підходу стає абсолютно очевидно: долю Криму мають право визначати лише два суб’єкти — Українська держава та корінний кримськотатарський народ. Спроби інших диктувати Україні та кримськотатарському народу,  яким має бути майбутнє Криму,  просто не доречні", — наголосив глава Меджлісу кримськотатарського народу.

Як повідомляв портал "Коментарі", в інтерв’ю виданню POLITICO Дональд Трамп, говорячи про Крим, назвав півострів "красивим місцем, оточеним океаном з чотирьох боків", що одразу викликало хвилю критики та насмішок у мережі. Трамп сказав, що давно займається нерухомістю, тому добре розуміє географічне розміщення півострова та його економічну цінність.



Джерело: https://t.me/chubarov_refat/4161
