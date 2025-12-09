logo

Главная Новости Общество Война с Россией «Окруженный океаном» Крым и Устав ООН: Чубаров резко ответил Трампу
commentss НОВОСТИ Все новости

«Окруженный океаном» Крым и Устав ООН: Чубаров резко ответил Трампу

Глава Меджлиса крымскотатарского народа сказал, кто имеет право решать судьбу полуострова

9 декабря 2025, 21:45
Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров ответил на заявление американского президента Дональда Трампа о Крыме как "небольшом куске земли, омываемым четырьмя океанами".

«Окруженный океаном» Крым и Устав ООН: Чубаров резко ответил Трампу

Рефат Чубаров. Фото: из открытых источников

"Я не настаиваю на том, чтобы каждый мировой политик досконально знал географию или историю Крыма и его коренного крымскотатарского народа. Однако я имею полное право ожидать от них элементарного понимания основ международного права и неукоснительного соблюдения фундаментальных принципов Устава ООН, на которых основываются международные отношения", — подчеркнул Чубаров.

Глава Меджлиса обратил внимание на такие элементарные принципы международного права, как суверенное равенство государств, недопустимость угрозы или применения силы, невмешательство во внутренние дела. А также обязанность государств сотрудничать между собой, право народов на самоопределение и добросовестное исполнение международных обязательств.

По словам Чубарова, все эти принципы направлены на сохранение мира и безопасности, развитие взаимного уважения и соблюдение прав человека.

"При таком подходе становится совершенно очевидно: судьбу Крыма имеют право определять только два субъекта — украинское государство и коренный крымскотатарский народ. Попытки других диктовать Украине и крымскотатарскому народу, которым должно быть будущее Крыма, просто не уместны", — подчеркнул глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Как сообщал портал "Комментарии", в интервью изданию POLITICO Дональд Трамп, говоря о Крыме, назвал полуостров "красивым местом, окруженным океаном с четырех сторон", что сразу вызвало волну критики и насмешек в сети. Трамп сказал, что давно занимается недвижимостью, поэтому хорошо понимает географическое размещение полуострова и его экономическую ценность.



Источник: https://t.me/chubarov_refat/4161
