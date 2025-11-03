logo_ukra

BTC/USD

107897

ETH/USD

3720.21

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.43

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Остаточна капітуляція Києва вже близько: стало відомо, до чого готується Україна
commentss НОВИНИ Всі новини

Остаточна капітуляція Києва вже близько: стало відомо, до чого готується Україна

За словами фахівця, українська енергосистема взимку зазнає значних труднощів, і Росія робить на цьому великий акцент.

3 листопада 2025, 15:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Україну очікує складна зима, адже Росія робить ставку на максимальний тиск, щоб змусити українців вимагати від влади капітуляції на будь-яких умовах. Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" та директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в ефірі Radio NV.

Остаточна капітуляція Києва вже близько: стало відомо, до чого готується Україна

Фото: з відкритих джерел

"Попереду нас чекає важка, темна і холодна зима. Росія вкладає величезні ресурси в цей напрям, і скільки б нам не передали систем Patriot чи додаткове ППО, повністю убезпечитися неможливо", – зазначив Дикий. 

Він підкреслив, що енергетична система України під час холодного сезону зазнає серйозних навантажень, і саме на цьому Москви робить ключовий акцент. За прогнозом експерта, РФ сподівається, що українці просто не витримають труднощів і почнуть вимагати від уряду поступок або прямої капітуляції.

"Особливо це стосуватиметься тилових регіонів: цивільні, відчуваючи холод та темряву, можуть наполягати на тому, щоб влада домовлялася з Росією на будь-яких умовах. Проте такий сценарій – дещо наївний. Ми вже мали досвід складних зим, знаємо, як виживати та знаходити вихід із критичних ситуацій. Головне – чітко усвідомлювати, заради чого ми боремося", – пояснив Дикий. 

При цьому він зазначив, що в Росії ситуація виглядає зовсім інакше. Для їхніх громадян така холодна та темна зима стане новим досвідом.

"Якщо ми зосередимося на додаткових заходах, які раніше не застосовували, російське населення нарешті відчує реальну ціну війни, зрозуміє, що це їхня війна і вона безпосередньо стосується їх. Для них це стане повною несподіванкою, адже вони до цього не готові", – додав експерт. 

Як вже писали "Коментарі", безпілотники, створені в умовах суворої секретності в підпільних українських майстернях, здійснили серію атак на російські нафтопереробні підприємства, склади пального та логістичні центри, що обслуговують військові підрозділи. У результаті цих дій Росія була змушена обмежити постачання палива та переглянути свою енергетичну стратегію.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини