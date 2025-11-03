Остаточна капітуляція Києва вже близько: стало відомо, до чого готується Україна

Україну очікує складна зима, адже Росія робить ставку на максимальний тиск, щоб змусити українців вимагати від влади капітуляції на будь-яких умовах. Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" та директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий в ефірі Radio NV.

Фото: з відкритих джерел

"Попереду нас чекає важка, темна і холодна зима. Росія вкладає величезні ресурси в цей напрям, і скільки б нам не передали систем Patriot чи додаткове ППО, повністю убезпечитися неможливо", – зазначив Дикий.

Він підкреслив, що енергетична система України під час холодного сезону зазнає серйозних навантажень, і саме на цьому Москви робить ключовий акцент. За прогнозом експерта, РФ сподівається, що українці просто не витримають труднощів і почнуть вимагати від уряду поступок або прямої капітуляції.

"Особливо це стосуватиметься тилових регіонів: цивільні, відчуваючи холод та темряву, можуть наполягати на тому, щоб влада домовлялася з Росією на будь-яких умовах. Проте такий сценарій – дещо наївний. Ми вже мали досвід складних зим, знаємо, як виживати та знаходити вихід із критичних ситуацій. Головне – чітко усвідомлювати, заради чого ми боремося", – пояснив Дикий.

При цьому він зазначив, що в Росії ситуація виглядає зовсім інакше. Для їхніх громадян така холодна та темна зима стане новим досвідом.



"Якщо ми зосередимося на додаткових заходах, які раніше не застосовували, російське населення нарешті відчує реальну ціну війни, зрозуміє, що це їхня війна і вона безпосередньо стосується їх. Для них це стане повною несподіванкою, адже вони до цього не готові", – додав експерт.

