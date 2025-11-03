Окончательная капитуляция Киева уже близко: стало известно, к чему готовится Украина

Украину ожидает сложная зима, ведь Россия делает ставку на максимальное давление, чтобы заставить украинцев потребовать от власти капитуляции на любых условиях. Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий в эфире Radio NV.

Фото: из открытых источников

"Впереди нас ждет тяжелая, темная и холодная зима. Россия вкладывает огромные ресурсы в это направление, и сколько бы нам ни передали систем Patriot или дополнительное ПВО, полностью обезопаситься невозможно", – отметил Дикий.

Он подчеркнул, что энергетическая система Украины во время холодного сезона испытывает серьезные нагрузки, и именно на этом Москвы делает ключевой акцент. По прогнозу эксперта, РФ надеется, что украинцы просто не выдержат трудностей и потребуют от правительства уступок или прямой капитуляции.

"Особенно это касается тыловых регионов: гражданские, чувствуя холод и тьму, могут настаивать на том, чтобы власть договаривалась с Россией на любых условиях. Однако такой сценарий — несколько наивный. Мы уже имели опыт сложных зим, знаем, как выживать и находить выход из критических ситуаций. Главное — четко — четко — четко — четко — четко — четко — четко — четко. объяснил Дикий.

При этом он отметил, что в России ситуация обстоит совсем иначе. Для их граждан такая холодная и темная зима станет новым опытом.



"Если мы сосредоточимся на ранее не применявшихся дополнительных мерах, российское население наконец почувствует реальную цену войны, поймет, что это их война и она напрямую касается их. Для них это станет полной неожиданностью, ведь они к этому не готовы", — добавил эксперт.

