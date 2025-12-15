“Останнє слово дійсно має бути за Україною”: у Раді заговорили про важкий вибір

Рубрики
У Німеччині відбулися переговори української та американської делегацій щодо мирного плану.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Данило Гетманцев назвав перемовини у Німеччині важкими та відповідальними.
За його словами, як колись, у 1991 році, перед Україною стоїть доленосний вибір.
За його словами, саме тому правильно сьогодні використати такий самий механізм, як 34 роки тому. Провести Всеукраїнський референдум — народною волею визначити остаточну відповідь, переконаний політик.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді критикують пропозицію президента України Володимира Зеленського. Народна депутатка Ірина Геращенко зауважила, що українці дізнаються, що на переговорах Зеленський запропонував “відмовитися від НАТО”, із західних медіа.
Вона заявила, що нардепи чекають пояснень від Зеленського або спростування від ЗМІ, якщо це дезінформація. Якщо це правда, наголосила вона, то це перевищення конституційних повноважень Зеленського, на яке український народ не давав йому жодного мандату.