“Останнє слово дійсно має бути за Україною”: у Раді заговорили про важкий вибір

У Німеччині відбулися переговори української та американської делегацій щодо мирного плану.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Данило Гетманцев назвав перемовини у Німеччині важкими та відповідальними.

“Критичний момент, і водночас — реальний шанс для досягнення мирної угоди. Складні пункти, важкі умови та велика відповідальність. І, як зазначив Президент України, ми не можемо дозволити собі думати про провал мирного процесу”, — зауважив політик.

За його словами, як колись, у 1991 році, перед Україною стоїть доленосний вибір.

“Він безперечно важчий, але визначить наше майбутнє на роки, можливо, десятиліття”, — зауважив народний депутат.

За його словами, саме тому правильно сьогодні використати такий самий механізм, як 34 роки тому. Провести Всеукраїнський референдум — народною волею визначити остаточну відповідь, переконаний політик.

“Так, останнє слово дійсно має бути за Україною. Політики мають після цього реалізувати вибір народу. Яким би він не був”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Раді критикують пропозицію президента України Володимира Зеленського. Народна депутатка Ірина Геращенко зауважила, що українці дізнаються, що на переговорах Зеленський запропонував “відмовитися від НАТО”, із західних медіа.

Вона заявила, що нардепи чекають пояснень від Зеленського або спростування від ЗМІ, якщо це дезінформація. Якщо це правда, наголосила вона, то це перевищення конституційних повноважень Зеленського, на яке український народ не давав йому жодного мандату.



