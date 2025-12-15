"Последнее слово действительно должно быть за Украиной": в Раде заговорили о тяжелом выборе

В Германии состоялись переговоры украинской и американской делегаций по мирному плану.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Даниил Гетманцев назвал переговоры в Германии трудными и ответственными.

"Критический момент и одновременно реальный шанс для достижения мирного соглашения. Сложные пункты, тяжелые условия и большая ответственность. И, как отметил Президент Украины, мы не можем позволить себе думать о провале мирного процесса", — отметил политик.

По его словам, как когда-то, в 1991 году, перед Украиной стоит судьбоносный выбор.

"Он, безусловно, тяжелее, но определит наше будущее на годы, возможно, десятилетия", — отметил народный депутат.

По его словам, именно поэтому правильно сегодня использовать такой же механизм, как 34 года назад. Провести Всеукраинский референдум – народной волей определить окончательный ответ, убежден политик.

"Да, последнее слово действительно должно быть за Украиной. Политики должны после этого реализовать выбор народа. Каким бы он ни был", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Раде критикуют предложение президента Украины Владимира Зеленского. Народная депутат Ирина Геращенко отметила, что украинцы узнают, что на переговорах Зеленский предложил "отказаться от НАТО", из западных медиа.

Она заявила, что нардепы ждут пояснений от Зеленского или опровержения от СМИ, если это дезинформация. Если это правда, подчеркнула она, это превышение конституционных полномочий Зеленского, на которое украинский народ не давал ему ни одного мандата.



