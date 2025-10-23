Ось чому Путін не хоче закінчення війни: чого боїться Кремль

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни проти України. Причиною цього є страх Кремля перед наслідками миру, зокрема економічним спадом, соціальною нестабільністю та втратою контролю над суспільством, стверджує німецький політичний оглядач та експерт зі славістики Франк Нінгойзен.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Франк Нінгойзен вважає, що війна проти України для Путіна стала не лише політичним, а й системним елементом затриматися при владі. Тоді як мир, навпаки, відкрив би скриньку економічних і соціальних проблем, які зараз маскуються російською пропагандою.

"На українському фронті немає видимого прогресу, російська економіка страждає. Незважаючи на це, кремлівський лідер постійно знаходить нові приводи для затримки переговорів про припинення вогню або мир. У нього є на це свої причини, оскільки мир означатиме нові проблеми для Росії", — пише Нінгойзен у Sueddeutsche Zeitung.

За його словами, найбільший страх Кремля — зупинка військової промисловості, яка стала двигуном російської економіки під час війни. Зараз у РФ сотні тисяч людей отримують стабільні доходи саме завдяки виробництву зброї, боєприпасів та військової техніки. На його думку, перехід до "мирної економіки" за умов санкцій ЄС означав би масові скорочення і падіння доходів.

"Путін не хоче ні припинення вогню, ні заморожування конфлікту. Війна, безумовно, погана для Росії, але лідеру Кремля вона потрібна", – зауважує Нінгойзен.

Експерт пояснює, що Путін не лише підтримує воєнну економіку, але й використовує війну як механізм внутрішнього контролю. Під приводом "захисту від НАТО" Кремль виправдовує репресії, підвищення податків та мобілізаційні заходи.

За його словами, Кремль переконує населення, що Росія воює не з Україною, а з усім Заходом, тим самим знімаючи відповідальність за провали у власній економіці.

Нінгойзен вважає, що ця стратегія працює, адже під виглядом "оборонної війни" російська влада зміцнює режим і тримає суспільство у страху. Молоді чоловіки змушені рахуватися з мобілізацією, ціни ростуть, а критика влади карається все суворіше.

Провокації російських безпілотників і загрози з боку Кремля стимулюють Європу посилювати оборону. Для російської пропаганди це додатковий аргумент, щоб доводити нібито "Росія в облозі".

На думку німецького експерта, навіть потенційний компроміс, наприклад, зупинення бойових дій на поточній лінії фронту, для Путіна не є привабливим варіантом. Такий сценарій зруйнував би міф про "велику війну з НАТО" і поставив би перед Кремлем болісне питання, що робити з виснаженими солдатами, зупиненими заводами і розчарованим суспільством.

У висновку Sueddeutsche Zeitung вказує, що раптове припинення війни суперечило б цілям Путіна.

