Ось чому Путін не хоче закінчення війни: чого боїться Кремль

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни проти України. Причиною цього є страх Кремля перед наслідками миру, зокрема економічним спадом, соціальною нестабільністю та втратою контролю над суспільством, стверджує німецький політичний оглядач та експерт зі славістики Франк Нінгойзен.
Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел
Франк Нінгойзен вважає, що війна проти України для Путіна стала не лише політичним, а й системним елементом затриматися при владі. Тоді як мир, навпаки, відкрив би скриньку економічних і соціальних проблем, які зараз маскуються російською пропагандою.
За його словами, найбільший страх Кремля — зупинка військової промисловості, яка стала двигуном російської економіки під час війни. Зараз у РФ сотні тисяч людей отримують стабільні доходи саме завдяки виробництву зброї, боєприпасів та військової техніки. На його думку, перехід до "мирної економіки" за умов санкцій ЄС означав би масові скорочення і падіння доходів.
Експерт пояснює, що Путін не лише підтримує воєнну економіку, але й використовує війну як механізм внутрішнього контролю. Під приводом "захисту від НАТО" Кремль виправдовує репресії, підвищення податків та мобілізаційні заходи.
За його словами, Кремль переконує населення, що Росія воює не з Україною, а з усім Заходом, тим самим знімаючи відповідальність за провали у власній економіці.
Нінгойзен вважає, що ця стратегія працює, адже під виглядом "оборонної війни" російська влада зміцнює режим і тримає суспільство у страху. Молоді чоловіки змушені рахуватися з мобілізацією, ціни ростуть, а критика влади карається все суворіше.
Провокації російських безпілотників і загрози з боку Кремля стимулюють Європу посилювати оборону. Для російської пропаганди це додатковий аргумент, щоб доводити нібито "Росія в облозі".
На думку німецького експерта, навіть потенційний компроміс, наприклад, зупинення бойових дій на поточній лінії фронту, для Путіна не є привабливим варіантом. Такий сценарій зруйнував би міф про "велику війну з НАТО" і поставив би перед Кремлем болісне питання, що робити з виснаженими солдатами, зупиненими заводами і розчарованим суспільством.
У висновку Sueddeutsche Zeitung вказує, що раптове припинення війни суперечило б цілям Путіна.
