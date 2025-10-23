logo

Вот почему Путин не хочет окончания войны: чего боится Кремль
commentss НОВОСТИ Все новости

Вот почему Путин не хочет окончания войны: чего боится Кремль

Почему Владимир Путин не заинтересован в окончании войны против Украины. Мир несет Кремлю экономические и социальные угрозы.

23 октября 2025, 11:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны против Украины. Причиной этого является страх Кремля перед последствиями мира, в частности, экономическим спадом, социальной нестабильностью и потерей контроля над обществом, утверждает немецкий политический обозреватель и эксперт по славистике Франк Нинхойзен.

Вот почему Путин не хочет окончания войны: чего боится Кремль

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Франк Нинхойзен считает, что война против Украины для Путина стала не только политическим, но и системным элементом задержаться у власти. В то время как мир, напротив, открыл бы ящик экономических и социальных проблем, которые сейчас маскируются российской пропагандой.

"На украинском фронте нет видимого прогресса, российская экономика страдает. Несмотря на это, кремлевский лидер постоянно находит новые поводы для задержки переговоров о прекращении огня или мира. У него есть для этого свои причины, поскольку мир будет означать новые проблемы для России", — пишет Нингойзен в Sueddeutsche Zeitung.

По его словам, самый большой страх Кремля – остановка военной промышленности, которая стала двигателем российской экономики во время войны. Сейчас в РФ сотни тысяч человек получают стабильные доходы благодаря производству оружия, боеприпасов и военной техники. По его мнению, переход к "мирной экономике" в условиях санкций ЕС означал бы массовые сокращения и падения доходов.

"Путин не хочет ни прекращения огня, ни замораживания конфликта. Война, безусловно, плоха для России, но лидеру Кремля она нужна", – отмечает Нинхойзен.

Эксперт объясняет, что Путин не только поддерживает военную экономику, но использует войну как механизм внутреннего контроля. Под предлогом "защиты от НАТО" Кремль оправдывает репрессии, повышение налогов и мобилизационные меры.

По его словам, Кремль убеждает население, что Россия сражается не с Украиной, а со всем Западом, тем самым снимая ответственность за провалы в собственной экономике.

Нинхойзен считает, что эта стратегия работает, ведь под видом "оборонительной войны" российские власти укрепляют режим и держат общество в страхе. Молодые мужчины вынуждены считаться с мобилизацией, цены растут, а критика власти наказывается все строже.

Провокации российских беспилотников и угрозы Кремля стимулируют Европу усиливать оборону. Для российской пропаганды это дополнительный аргумент, чтобы доказывать якобы "Россия в осаде".

По мнению немецкого эксперта, даже потенциальный компромисс, например остановка боевых действий на текущей линии фронта, для Путина не является привлекательным вариантом. Такой сценарий разрушил бы миф о "великой войне с НАТО" и поставил бы перед Кремлем болезненный вопрос, что делать с истощенными солдатами, остановленными заводами и разочарованным обществом.

В заключении Sueddeutsche Zeitung указывает, что внезапное прекращение войны противоречило бы целям Путина.

Источник: https://www.sueddeutsche.de/meinung/putin-trump-ukraine-frieden-krieg-wirtschaft-li.3328680?reduced=true
