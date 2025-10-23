Вот почему Путин не хочет окончания войны: чего боится Кремль

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны против Украины. Причиной этого является страх Кремля перед последствиями мира, в частности, экономическим спадом, социальной нестабильностью и потерей контроля над обществом, утверждает немецкий политический обозреватель и эксперт по славистике Франк Нинхойзен.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Франк Нинхойзен считает, что война против Украины для Путина стала не только политическим, но и системным элементом задержаться у власти. В то время как мир, напротив, открыл бы ящик экономических и социальных проблем, которые сейчас маскируются российской пропагандой.

"На украинском фронте нет видимого прогресса, российская экономика страдает. Несмотря на это, кремлевский лидер постоянно находит новые поводы для задержки переговоров о прекращении огня или мира. У него есть для этого свои причины, поскольку мир будет означать новые проблемы для России", — пишет Нингойзен в Sueddeutsche Zeitung.

По его словам, самый большой страх Кремля – остановка военной промышленности, которая стала двигателем российской экономики во время войны. Сейчас в РФ сотни тысяч человек получают стабильные доходы благодаря производству оружия, боеприпасов и военной техники. По его мнению, переход к "мирной экономике" в условиях санкций ЕС означал бы массовые сокращения и падения доходов.

"Путин не хочет ни прекращения огня, ни замораживания конфликта. Война, безусловно, плоха для России, но лидеру Кремля она нужна", – отмечает Нинхойзен.

Эксперт объясняет, что Путин не только поддерживает военную экономику, но использует войну как механизм внутреннего контроля. Под предлогом "защиты от НАТО" Кремль оправдывает репрессии, повышение налогов и мобилизационные меры.

По его словам, Кремль убеждает население, что Россия сражается не с Украиной, а со всем Западом, тем самым снимая ответственность за провалы в собственной экономике.

Нинхойзен считает, что эта стратегия работает, ведь под видом "оборонительной войны" российские власти укрепляют режим и держат общество в страхе. Молодые мужчины вынуждены считаться с мобилизацией, цены растут, а критика власти наказывается все строже.

Провокации российских беспилотников и угрозы Кремля стимулируют Европу усиливать оборону. Для российской пропаганды это дополнительный аргумент, чтобы доказывать якобы "Россия в осаде".

По мнению немецкого эксперта, даже потенциальный компромисс, например остановка боевых действий на текущей линии фронта, для Путина не является привлекательным вариантом. Такой сценарий разрушил бы миф о "великой войне с НАТО" и поставил бы перед Кремлем болезненный вопрос, что делать с истощенными солдатами, остановленными заводами и разочарованным обществом.

В заключении Sueddeutsche Zeitung указывает, что внезапное прекращение войны противоречило бы целям Путина.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин не хочет остановки войны, пока не захватит эти два города.

Также "Комментарии" писали, что в США пригрозили Путину за желание продолжать войну против Украины.