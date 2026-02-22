Орбан зробив нову скандальну заяву про війну в Україні: звинуватив в існуванні цинічного плану

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито має "план не закінчувати війну" проти Росії, оскільки вона під час бойових дій отримує фінансову підтримку від партнерів. За словами Орбана, потрібно негайно закінчити війну і не давати гроші Україні.

Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Віктор Орбан в соцмережі X зробив чергову скандальну заяву щодо України та війни. Угорський лідер заявив, що Україна нібито хоче, щоб війна тривала й надалі, щоб отримувати фінанси ЄС. За його словами, лише три країни в ЄС, які нібито мають "здоровий глузд", виступають проти фінансової допомоги Україні від країн Європи.

"Якщо війна закінчиться, фінансування припиниться. План України: переконатися, що війна не припиниться. На щастя, в Угорщині, Чеській Республіці та Словаччині все ще панує здоровий глузд. Ми не ризикуватимемо майбутнім наших сімей, надсилаючи мільярди євро на фінансування чужої війни. Час для миру — зараз", — пише Орбан.

Орбан уже повідомляв раніше про намір блокувати кредит на 90 млрд євро для Києва та допускав можливість зупинки постачання електроенергії для України у разі невідновлення транзиту російського газу через трубопровід "Дружба", який був пошкоджений під час атаки РФ. Крім того, Угорщина заблокує 20-й пакет антиросійських санкцій ЄС.

