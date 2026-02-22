logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Орбан зробив нову скандальну заяву про війну в Україні: звинуватив в існуванні цинічного плану
commentss НОВИНИ Всі новини

Орбан зробив нову скандальну заяву про війну в Україні: звинуватив в існуванні цинічного плану

Віктор Орбан зробив скандальну заяву, звинувативши Україну у небажанні завершувати війну через фінансову допомогу ЄС.

22 лютого 2026, 13:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито має "план не закінчувати війну" проти Росії, оскільки вона під час бойових дій отримує фінансову підтримку від партнерів. За словами Орбана, потрібно негайно закінчити війну і не давати гроші Україні.

Орбан зробив нову скандальну заяву про війну в Україні: звинуватив в існуванні цинічного плану

Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Віктор Орбан в соцмережі X зробив чергову скандальну заяву щодо України та війни. Угорський лідер заявив, що Україна нібито хоче, щоб війна тривала й надалі, щоб отримувати фінанси ЄС. За його словами, лише три країни в ЄС, які нібито мають "здоровий глузд", виступають проти фінансової допомоги Україні від країн Європи. 

"Якщо війна закінчиться, фінансування припиниться. План України: переконатися, що війна не припиниться. На щастя, в Угорщині, Чеській Республіці та Словаччині все ще панує здоровий глузд. Ми не ризикуватимемо майбутнім наших сімей, надсилаючи мільярди євро на фінансування чужої війни. Час для миру — зараз", — пише Орбан.

Орбан уже повідомляв раніше про намір блокувати кредит на 90 млрд євро для Києва та допускав можливість зупинки постачання електроенергії для України у разі невідновлення транзиту російського газу через трубопровід "Дружба", який був пошкоджений під час атаки РФ. Крім того, Угорщина заблокує 20-й пакет антиросійських санкцій ЄС.

Раніше портал "Коментарі" писали, що Україна різко відповіла на ультиматум Угорщини та Словаччини щодо зупинки електроенергії через неможливість отримувати російський газ.

Також "Коментарі" писали, що Віктор Орбан несподівано заговорив про свою поразку на виборах в Угорщині.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/PM_ViktorOrban/status/2025284661853782466
Теги:

Новини

Всі новини