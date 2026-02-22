Орбан сделал новое скандальное заявление о войне в Украине: обвинил в существовании циничного плана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у Украины якобы есть "план не заканчивать войну" против России, поскольку она во время боевых действий получает финансовую поддержку от партнеров. По словам Орбана, нужно немедленно окончить войну и не давать деньги Украине.

Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан в соцсети X сделал очередное скандальное заявление по Украине и войне. Венгерский лидер заявил, что Украина якобы хочет, чтобы война продолжалась и дальше, чтобы получать финансы ЕС. По его словам, только три страны в ЕС, якобы имеющих "здравый смысл", выступают против финансовой помощи Украине от стран Европы.

"Когда война закончится, финансирование прекратится. План Украины: убедиться в том, что война не прекратится. К счастью, в Венгрии, Чешской Республике и Словакии все еще царит здравый смысл. Мы не будем рисковать будущим наших семей, посылая миллиарды евро на финансирование чужой войны. Время для мира – сейчас", — пишет Орбан.

Орбан уже сообщал ранее о намерении блокировать кредит на 90 млрд евро для Киева и допускал возможность остановки поставок электроэнергии для Украины в случае невозобновления транзита российского газа через трубопровод "Дружба", поврежденный во время атаки РФ. Кроме того, Венгрия заблокирует 20 пакет антироссийских санкций ЕС.

