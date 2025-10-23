Орбан заявив, що Угорщина готова допомогти Україні укласти мир

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час виступу в Будапешті з нагоди річниці Угорської революції 1956 року заявив, що саме його країна здатна допомогти Україні досягти миру. Свою позицію він пояснив "християнською мораллю" і розкритикував політику Європейського Союзу та підтримку України з боку Заходу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє Index.hu, Віктор Орбан під час промови перед учасниками "Маршу миру" 23 жовтня значну частину виступу присвятив війні в Україні. За словами угорського прем’єра, якби Брюссель не заважав мирній місії президента США, війна вже була б завершена, а за президентства Дональда Трампа вона взагалі "не почалася б".

Орбан певний час говорив, що Україна нібито не незалежна країна та заявив, що саме Угорщина здатна закінчити війну завдяки "християнській моралі".

"Українці поводилися з угорцями погано, але християнська мораль вимагає, щоб ми допомогли їм укласти мир. Ми єдина країна, де можна реалізувати мир, і ми до цього готові", — сказав Орбан натякаючи на нещодавню скасовану Трампом зустріч з Путіним в Будапешті.

Орбан також звинуватив Європейський Союз у "безконтрольному фінансуванні України", тоді як, за його словами, в Угорщині через це "закриваються заводи".

"Гроші ЄС безконтрольно течуть в Україну, а натомість ми отримуємо лише закриті заводи. Тож це справжнє диво, що Угорщина досі може фінансувати найбільшу в Європі програму житлового будівництва та податкових пільг", — додав Орбан.

За його словами, Угорщина не підтримує вступ України до НАТО чи ЄС, але вважає можливим статус "асоційованої держави, пов’язаної з Євросоюзом".

