Орбан заявил, что Венгрия готова помочь Украине заключить мир
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан заявил, что Венгрия готова помочь Украине заключить мир

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна готова помочь Украине достичь мира.

23 октября 2025, 17:02
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в Будапеште по случаю годовщины Венгерской революции 1956 заявил, что именно его страна способна помочь Украине достичь мира. Свою позицию он объяснил "христианской моралью" и подверг критике политику Европейского Союза и поддержку Украины со стороны Запада.

Орбан заявил, что Венгрия готова помочь Украине заключить мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Как сообщает Index.hu, Виктор Орбан во время выступления перед участниками "Марша мира" 23 октября значительную часть выступления посвятил войне в Украине. По словам венгерского премьера, если бы Брюссель не мешал мирной миссии президента США, война уже была бы завершена, а при президентстве Дональда Трампа она вообще "не началась бы".

Орбан некоторое время говорил, что Украина якобы не независимая страна и заявил, что именно Венгрия способна окончить войну благодаря "христианской морали".

"Украинцы обращались с венграми плохо, но христианская мораль требует, чтобы мы помогли им заключить мир. Мы единственная страна, где можно реализовать мир, и мы к этому готовы", — сказал Орбан намекая на недавнюю отмененную Трампом встречу с Путиным в Будапеште.

Орбан также обвинил Европейский Союз в "бесконтрольном финансировании Украины", тогда как, по его словам, в Венгрии из-за этого "закрываются заводы".

"Деньги ЕС бесконтрольно текут в Украину, а мы получаем только закрытые заводы. Поэтому это настоящее чудо, что Венгрия до сих пор может финансировать крупнейшую в Европе программу жилищного строительства и налоговых льгот", — добавил Орбан.

По его словам, Венгрия не поддерживает вступление Украины в НАТО или ЕС, но считает возможным статус "ассоциированного государства, связанного с Евросоюзом".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ЕС объяснили, может ли Путин легально попасть в Венгрию.

Также "Комментарии" писали, что Венгрия пригрозила Польше "разорвать дружбу" из-за российской нефти.



Источник: https://index.hu/
