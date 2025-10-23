Орбан заявил, что Венгрия готова помочь Украине заключить мир

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в Будапеште по случаю годовщины Венгерской революции 1956 заявил, что именно его страна способна помочь Украине достичь мира. Свою позицию он объяснил "христианской моралью" и подверг критике политику Европейского Союза и поддержку Украины со стороны Запада.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Как сообщает Index.hu, Виктор Орбан во время выступления перед участниками "Марша мира" 23 октября значительную часть выступления посвятил войне в Украине. По словам венгерского премьера, если бы Брюссель не мешал мирной миссии президента США, война уже была бы завершена, а при президентстве Дональда Трампа она вообще "не началась бы".

Орбан некоторое время говорил, что Украина якобы не независимая страна и заявил, что именно Венгрия способна окончить войну благодаря "христианской морали".

"Украинцы обращались с венграми плохо, но христианская мораль требует, чтобы мы помогли им заключить мир. Мы единственная страна, где можно реализовать мир, и мы к этому готовы", — сказал Орбан намекая на недавнюю отмененную Трампом встречу с Путиным в Будапеште.

Орбан также обвинил Европейский Союз в "бесконтрольном финансировании Украины", тогда как, по его словам, в Венгрии из-за этого "закрываются заводы".

"Деньги ЕС бесконтрольно текут в Украину, а мы получаем только закрытые заводы. Поэтому это настоящее чудо, что Венгрия до сих пор может финансировать крупнейшую в Европе программу жилищного строительства и налоговых льгот", — добавил Орбан.

По его словам, Венгрия не поддерживает вступление Украины в НАТО или ЕС, но считает возможным статус "ассоциированного государства, связанного с Евросоюзом".

