Орбан у Кремлі видав жорстку заяву про війну в Україні та заінтригував ідеєю
commentss НОВИНИ Всі новини

28 листопада 2025, 14:20
Автор:
avatar

Клименко Елена

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 28 листопада під час зустрічі з правителем РФ Володимиром Путіним у Москві висловив занепокоєння через негативні наслідки війни в Україні для своєї країни. Крім того, угорський лідер запропонував організувати на території Угорщини мирні переговори, спрямовані на завершення конфлікту.

Орбан у Кремлі видав жорстку заяву про війну в Україні та заінтригував ідеєю

Фото: з відкритих джерел

Про це стало відомо з прямої трансляції зустрічі між двома політиками. Орбан підкреслив, що Україна є безпосереднім сусідом Угорщини, тому угорці відчувають на собі всі економічні та соціальні наслідки війни. За його словами, бойові дії порушують економічні зв’язки та взаємодію, що негативно впливає як на європейський контекст загалом, так і на внутрішню ситуацію в Угорщині.

Прем’єр зазначив, що населення країни прагне миру і готове підтримати будь-які кроки для його досягнення. Він також запропонував зробити Угорщину платформою для проведення переговорів, спрямованих на припинення війни в Україні.

"Ми сподіваємося, що нещодавні ініціативи з мирного врегулювання сприятимуть швидкому завершенню конфлікту. Угорщина готова надати майданчик для переговорів і активно сприяти успіху цього процесу", — додав Орбан. 

У свою чергу кремлівський диктатор Володимир Путін висловив готовність провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом і не виключив можливість проведення такої зустрічі в Будапешті. Путін подякував Орбану за готовність сприяти діалогу та високо оцінив його "зважену позицію" щодо українського конфлікту.

Як вже писали "Коментарі", окупаційна влада оголосила, що у 2026 році "ДНР" нібито очолить об’єднання "Содружество Донбас", до складу якого входитимуть "ДНР", "ЛНР" та російські Ростовська і Воронезька області. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



