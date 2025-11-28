Орбан в Кремле выдал жесткое заявление о войне в Украине и заинтриговал идеей

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 28 ноября во время встречи с правителем РФ Владимиром Путиным в Москве выразил обеспокоенность из-за негативных последствий войны в Украине для своей страны. Кроме того, венгерский лидер предложил организовать на территории Венгрии мирные переговоры, направленные на завершение конфликта.

Фото: из открытых источников

Об этом стало известно из прямой трансляции встречи между двумя политиками. Орбан подчеркнул, что Украина — непосредственный сосед Венгрии, поэтому венгры ощущают на себе все экономические и социальные последствия войны. По его словам, боевые действия нарушают экономические связи и взаимодействие, что негативно влияет как на европейский контекст в целом, так и на внутреннюю ситуацию в Венгрии.

Премьер отметил, что население страны стремится к миру и готово поддержать любые шаги для его достижения. Он предложил сделать Венгрию платформой для проведения переговоров, направленных на прекращение войны в Украине.



"Мы надеемся, что недавние инициативы по мирному урегулированию будут способствовать быстрому завершению конфликта. Венгрия готова предоставить площадку для переговоров и активно способствовать успеху этого процесса", — добавил Орбан.

В свою очередь, кремлевский диктатор Владимир Путин выразил готовность провести встречу с президентом США Дональдом Трампом и не исключил возможность проведения такой встречи в Будапеште. Путин поблагодарил Орбана за готовность содействовать диалогу и высоко оценил его "взвешенную позицию" относительно украинского конфликта.

