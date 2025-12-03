Орбан та Фіцо знову будуть хапатися за голови: що злетіло у повітрі у Росії

У ніч проти 1 грудня в Росії стався вибух на одній із ділянок нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта й досі постачається до низки європейських країн. Про інцидент повідомили українські медіа з посиланням на джерела в Головному управлінні розвідки.

Нафтопровід "Дружба". Фото: із відкритих джерел

За інформацією ГУР, атака була здійснена неподалік населеного пункту Казинські Висілки на відтинку магістралі Таганрог–Ліпецьк. Джерело з розвідки уточнило, що для ураження нафтогону застосували вибухівку з дистанційним підривом, доповнену горючими сумішами для посилення займання.

Місцеві жителі у соцмережах підтверджують, що вночі чули сильний гуркіт та бачили яскраві спалахи, які були схожі на наслідки вибуху.

Це не перший випадок атак на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" на території РФ за останні місяці. Через попередні удари постачання російської нафти до Угорщини та Словаччини тимчасово призупинялося.

На тлі нових інцидентів глава МЗС Угорщини Петер Сійярто вже заявив, що Будапешт може припинити експорт електроенергії в Україну, якщо удари по нафтопроводу на російській території продовжаться.

Читайте також на порталі "Коментарі" — міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що пошкодження нафтопроводу "Дружба", спричинені українськими ракетними та дроновими атаками, виявилися значними й потребуватимуть кількох днів для відновлення. Водночас, за його словами, російська сторона знайшла тимчасове технічне рішення, яке дозволить відновити постачання нафти до Угорщини вже завтра, щоправда, у невеликих обсягах.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Словаччина та Угорщина боляче реагують на удари по нафтопроводу "Дружба". Намагаються задіювати всі можливі методи шантажу, скаржаться на Київ США та керівництву ЄС. Цікавою стала нещодавня заява Володимира Зеленського, який заявив, що "Україна завжди підтримувала дружбу з Угорщиною. Тепер існування "Дружби" залежить від позиції Угорщини". Про що говорить така заява президента? Чому дрони саме зараз почали масовано атакувати нафтопровід "Дружба"? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.



