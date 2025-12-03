Орбан и Фицо снова будут хвататься за головы: что взлетело в воздух в России

В ночь на 1 декабря в России произошел взрыв на одном из участков нефтепровода "Дружба", которым российская нефть до сих пор поставляется в ряд европейских стран. Об инциденте сообщили украинские СМИ со ссылкой на источники в Главном управлении разведки.

Нефтепровод "Дружба". Фото: из открытых источников

По информации ГУР, атака была совершена недалеко от населенного пункта Казинские Виселки на отрезке магистрали Таганрог-Липецк. Источник из разведки уточнил, что для поражения нефтепровода применили взрывчатку с дистанционным подрывом, дополненную горючими смесями для усиления возгорания.

Местные жители в соцсетях подтверждают, что ночью слышали сильный грохот и видели яркие вспышки, похожие на последствия взрыва.

Это не первый случай атак на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" на территории РФ за последние месяцы. Из-за предварительных ударов поставки российской нефти в Венгрию и Словакию временно приостанавливалось.

На фоне новых инцидентов глава МИД Венгрии Петер Сийярто уже заявил, что Будапешт может прекратить экспорт электроэнергии в Украину, если удары по нефтепроводу на российской территории продолжатся.

Читайте на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что повреждения нефтепровода "Дружба", вызванные украинскими ракетными и дроновыми атаками, оказались значительными и потребуют нескольких дней для восстановления. В то же время, по его словам, российская сторона нашла временное техническое решение, позволяющее возобновить поставки нефти в Венгрию уже завтра, правда, в небольших объемах.

