Орбан назвав «єдину людину», яка може принести мир в Україні

Кравцев Сергей
Світ між Україною та Росією неможливо досягти без зовнішнього посередника, і таким "єдиним гравцем" може стати лише президент США Дональд Трамп. Про це в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica висловив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел
Глава угорського уряду наголосив, що переговори між Україною та Росією потребують третьої сторони, яка загнімає нейтральну позицію і не має прямих зв'язків з учасниками війни.
За його словами, у ситуації потрібен "третій гравець", здатний зробити реальний крок у напрямку врегулювання конфлікту.
Зазначимо, раніше Віктор Орбан висловив упевненість, що мирну угоду між Росією та Україною буде підписано у Будапешті.
Віктор Орбан вважає, що, незважаючи на деякі складнощі, Будапештський мирний саміт все одно відбудеться, і це можна назвати фактом. При цьому політик не зміг відповісти, коли саме чекатиме сам саміт і підписання мирної угоди. В інтерв'ю під час візиту до Ватикану Орбан згадав "мирний саміт" у Шарм-ель-Шейху.