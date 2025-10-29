Орбан назвав «єдину людину», яка може принести мир в Україні

Світ між Україною та Росією неможливо досягти без зовнішнього посередника, і таким "єдиним гравцем" може стати лише президент США Дональд Трамп. Про це в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica висловив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Віктор Орбан. Фото: із відкритих джерел

Глава угорського уряду наголосив, що переговори між Україною та Росією потребують третьої сторони, яка загнімає нейтральну позицію і не має прямих зв'язків з учасниками війни.

"Ми сподіваємося, що знайдеться хтось зовнішній, хто не пов'язаний ні з росіянами, ні з українцями, і зможе чинити тиск задля укладання мирної угоди. Я сам вів переговори і з українцями, і з росіянами, і мій досвід показує, що, коли сторони ведуть переговори самостійно, до світу не доходить", — пояснив Орбан.

За його словами, у ситуації потрібен "третій гравець", здатний зробити реальний крок у напрямку врегулювання конфлікту.

"На жаль, європейці вийшли з процесу, тому єдиним залишився Трамп. Він дійсно прихильний до ідеї досягнення миру", — підкреслив Віктор Орбан.

Зазначимо, раніше Віктор Орбан висловив упевненість, що мирну угоду між Росією та Україною буде підписано у Будапешті.

Віктор Орбан вважає, що, незважаючи на деякі складнощі, Будапештський мирний саміт все одно відбудеться, і це можна назвати фактом. При цьому політик не зміг відповісти, коли саме чекатиме сам саміт і підписання мирної угоди. В інтерв'ю під час візиту до Ватикану Орбан згадав "мирний саміт" у Шарм-ель-Шейху.

"Залучені сторони, включаючи американців, довго вели переговори, а потім у суботу сказали, що підписання відбудеться у понеділок. Ось так треба це представляти. Тому тут за 2-3 дні може бути встановлений мир та підписана угода", — сказав прем'єр.



