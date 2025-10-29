Орбан назвал «единственного человека», который может принести мир в Украине

Мир между Украиной и Россией невозможно достичь без внешнего посредника, и таким "единственным игроком" способен стать только президент США Дональд Трамп. Такое мнение в интервью итальянскому изданию La Repubblica высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Глава венгерского правительства отметил, переговоры между Украиной и Россией нуждаются в третьей стороне, которая загнимает нейтральную позицию и не имеет прямых связей с участниками войны.

"Мы надеемся, что найдется кто-то внешний, кто не связан ни с россиянами, ни с украинцами, и сможет оказать давление ради заключения мирного соглашения. Я сам вел переговоры и с украинцами, и с россиянами, и мой опыт показывает, что когда стороны ведут переговоры самостоятельно, до мира не доходит", — объяснил Орбан.

По его словам, в ситуации нужен "третий игрок", способный сделать реальный шаг в направлении урегулирования конфликта.

"К сожалению, европейцы вышли из процесса, поэтому единственным оставшимся является Трамп. Он действительно привержен идее достижения мира", — подчеркнул Виктор Орбан.

Отметим, ранее Виктор Орбан высказал уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет подписано в Будапеште.

Виктор Орбан считает, что несмотря на некоторые сложности, Будапештский мирный саммит все равно состоится, и это можно назвать фактом. При этом политик не смог ответить, когда именно ждать сам саммит и подписание мирного соглашения. В интервью во время визита в Ватикан Орбан вспомнил "мирный саммит" в Шарм-эль-Шейхе.

"Вовлеченные стороны, включая американцев, долго вели переговоры, а потом в субботу сказали, что подписание состоится в понедельник. Вот так надо это представлять. Поэтому здесь за 2-3 дня может быть установлен мир и подписано соглашение", — сказал премьер.



