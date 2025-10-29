Орбан назвал «единственного человека», который может принести мир в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Мир между Украиной и Россией невозможно достичь без внешнего посредника, и таким "единственным игроком" способен стать только президент США Дональд Трамп. Такое мнение в интервью итальянскому изданию La Repubblica высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Виктор Орбан. Фото: из открытых источников
Глава венгерского правительства отметил, переговоры между Украиной и Россией нуждаются в третьей стороне, которая загнимает нейтральную позицию и не имеет прямых связей с участниками войны.
По его словам, в ситуации нужен "третий игрок", способный сделать реальный шаг в направлении урегулирования конфликта.
Отметим, ранее Виктор Орбан высказал уверенность, что мирное соглашение между Россией и Украиной будет подписано в Будапеште.
Виктор Орбан считает, что несмотря на некоторые сложности, Будапештский мирный саммит все равно состоится, и это можно назвать фактом. При этом политик не смог ответить, когда именно ждать сам саммит и подписание мирного соглашения. В интервью во время визита в Ватикан Орбан вспомнил "мирный саммит" в Шарм-эль-Шейхе.