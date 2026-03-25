ООН опинилася в центрі скандалу: турецька компанія могла купувати крадене зерно з Маріуполя

Гучне журналістське розслідування виявило нові деталі масштабної схеми вивезення українського зерна з окупованих територій. За даними журналістів, пшениця з Маріуполя, захопленого Росією, могла потрапляти на міжнародні ринки через Туреччину – і навіть використовуватися у ланцюгах постачання, пов’язаних із програмами ООН.

Розслідування: зерно з окупованого Маріуполя потрапляє на міжнародні ринки через Туреччину

Як передають "Коментарі", про це повідомляє “Слідство.Інфо”.

Як працює схема вивезення зерна

У центрі розслідування – російська компанія "Ніка", яка, за даними журналістів, у 2023–2024 роках експортувала понад 54 тисячі тонн пшениці з окупованого Маріуполя. Формально зерно оформлювалося як російське, хоча фактично його походження пов’язане з українськими територіями.

Особливу увагу привертає той факт, що власники компанії пов’язані з виробництвом безпілотників. Йдеться про підприємство "Робоавіа", яке займається створенням розвідувальних і ударних дронів та перебуває під санкціями.

Таким чином, одна й та сама група може бути причетною як до військового виробництва, так і до торгівлі зерном із окупованих територій.

Маршрут і маскування походження

Схема має складну логістику. Спочатку зерно вивозиться з Маріуполя, після чого судна прямують до російських портів, де вантаж отримує нові документи. У цих паперах уже зазначається, що продукція має російське походження.

Далі пшениця експортується до Туреччини, де її отримують компанії-посередники. Одна з них – структура, яка співпрацює з Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

Фактично відбувається "відмивання" походження зерна, що дозволяє уникати санкцій і продавати його на міжнародних ринках.

Чому це проблема глобального масштабу

Йдеться не лише про економічні втрати України. Вивезення зерна з окупованих територій супроводжується порушенням міжнародного права, адже такі операції відбуваються без дозволу українських органів і без належного митного оформлення.

Крім того, це створює ризики для світової торгівлі. Учасники ринку можуть навіть не знати, що купують продукцію сумнівного походження, яка пройшла через кілька етапів легалізації.

За оцінками, з 2022 року Росія могла вивезти мільйони тонн українського зерна, що робить цю схему однією з найбільших економічних операцій, пов’язаних із війною.

Реакція компаній і заперечення

Фігуранти розслідування заперечують звинувачення. Деякі компанії заявляють, що працюють відповідно до міжнародних стандартів і не купують зерно з окупованих територій.

Також наголошується, що перевірка походження продукції часто базується лише на документах, які надають постачальники. Це створює "сліпі зони", які можуть використовуватися для маніпуляцій.

Що це означає для України

Ситуація свідчить про системну проблему, яка виходить за межі окремих інцидентів. Йдеться про налагоджену модель економічного використання окупованих територій, яка дозволяє отримувати прибуток і водночас фінансувати інші сфери, включно з військовою.

Україна вже піднімає це питання на міжнародному рівні, однак ефективна протидія залежить від готовності партнерів жорсткіше контролювати ланцюги постачання.

У підсумку розслідування ставить під сумнів прозорість глобальної торгівлі зерном і піднімає питання відповідальності не лише окремих компаній, а й міжнародних структур.

