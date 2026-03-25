ООН оказалась в центре скандала: турецкая компания могла покупать украденное зерно из Мариуполя

Громкое журналистское расследование выявило новые детали масштабной схемы вывоза украинского зерна с оккупированных территорий. По данным журналистов, пшеница из Мариуполя, захваченного Россией, могла попадать на международные рынки через Турцию – а также использоваться в цепях поставок, связанных с программами ООН.

Расследование: зерно из оккупированного Мариуполя попадает на международные рынки через Турцию

Как передают " Комментарии ", об этом сообщает "Следствие.Инфо".

Как работает схема вывоза зерна

В центре расследования – российская компания "Ника", которая, по данным журналистов, в 2023-2024 годах экспортировала более 54 тысяч тонн пшеницы из оккупированного Мариуполя . Формально зерно оформлялось как российское, хотя фактически его происхождение связано с украинскими территориями.

Особое внимание привлекает тот факт, что владельцы компании связаны с производством беспилотников. Речь идет о предприятии "Робоавиа", которое занимается созданием разведывательных и ударных дронов и находится под санкциями.

Таким образом, одна и та же группа может быть причастна как к военному производству, так и к торговле зерном с оккупированных территорий.

Маршрут и маскировка происхождения

Схема имеет сложную логистику. Сначала зерно вывозится из Мариуполя, после чего суда направляются в российские порты, где груз получает новые документы. В этих бумагах отмечается, что продукция имеет российское происхождение.

Далее пшеница экспортируется в Турцию, где ее получают компании-посредники. Одна из них – структура, сотрудничающая с Всемирной продовольственной программой ООН.

Фактически происходит "отмывание" происхождения зерна , позволяющее избегать санкций и продавать его на международных рынках.

Почему это проблема глобального масштаба

Речь идет не только об экономических потерях Украины. Вывоз зерна с оккупированных территорий сопровождается нарушением международного права, так как такие операции происходят без разрешения украинских органов и без надлежащего таможенного оформления.

Кроме того, это создает риск для мировой торговли. Участники рынка могут даже не знать, что покупают продукцию сомнительного происхождения , прошедшую через несколько этапов легализации.

По оценкам, с 2022 года Россия могла вывезти миллионы тонн украинского зерна, что делает эту схему одной из самых крупных экономических операций, связанных с войной.

Реакция компаний и возражения

Фигуранты расследования отрицают обвинения. Некоторые компании заявляют, что работают в соответствии с международными стандартами и не покупают зерно с оккупированных территорий.

Также отмечается, что проверка происхождения продукции часто базируется только на документах, предоставляемых поставщиками. Это создает слепые зоны, которые могут использоваться для манипуляций.

Что это значит для Украины

Ситуация свидетельствует о системной проблеме, выходящей за пределы отдельных инцидентов. Речь идет о налаженной модели экономического использования оккупированных территорий , которая позволяет получать прибыль и одновременно финансировать другие сферы, включая военную.

Украина уже поднимает этот вопрос на международном уровне, однако эффективное противодействие зависит от готовности партнеров более жестко контролировать цепи поставок.

В результате расследование ставит под сомнение прозрачность глобальной торговли зерном и поднимает вопросы ответственности не только отдельных компаний, но и международных структур.

