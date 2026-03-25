ООН оказалась в центре скандала: турецкая компания могла покупать украденное зерно из Мариуполя

Проніна Анна
Громкое журналистское расследование выявило новые детали масштабной схемы вывоза украинского зерна с оккупированных территорий. По данным журналистов, пшеница из Мариуполя, захваченного Россией, могла попадать на международные рынки через Турцию – а также использоваться в цепях поставок, связанных с программами ООН.
Расследование: зерно из оккупированного Мариуполя попадает на международные рынки через Турцию
Как передают " Комментарии ", об этом сообщает "Следствие.Инфо".
В центре расследования – российская компания "Ника", которая, по данным журналистов, в 2023-2024 годах экспортировала более 54 тысяч тонн пшеницы из оккупированного Мариуполя . Формально зерно оформлялось как российское, хотя фактически его происхождение связано с украинскими территориями.
Особое внимание привлекает тот факт, что владельцы компании связаны с производством беспилотников. Речь идет о предприятии "Робоавиа", которое занимается созданием разведывательных и ударных дронов и находится под санкциями.
Таким образом, одна и та же группа может быть причастна как к военному производству, так и к торговле зерном с оккупированных территорий.
Схема имеет сложную логистику. Сначала зерно вывозится из Мариуполя, после чего суда направляются в российские порты, где груз получает новые документы. В этих бумагах отмечается, что продукция имеет российское происхождение.
Далее пшеница экспортируется в Турцию, где ее получают компании-посредники. Одна из них – структура, сотрудничающая с Всемирной продовольственной программой ООН.
Фактически происходит "отмывание" происхождения зерна , позволяющее избегать санкций и продавать его на международных рынках.
Речь идет не только об экономических потерях Украины. Вывоз зерна с оккупированных территорий сопровождается нарушением международного права, так как такие операции происходят без разрешения украинских органов и без надлежащего таможенного оформления.
Кроме того, это создает риск для мировой торговли. Участники рынка могут даже не знать, что покупают продукцию сомнительного происхождения , прошедшую через несколько этапов легализации.
По оценкам, с 2022 года Россия могла вывезти миллионы тонн украинского зерна, что делает эту схему одной из самых крупных экономических операций, связанных с войной.
Фигуранты расследования отрицают обвинения. Некоторые компании заявляют, что работают в соответствии с международными стандартами и не покупают зерно с оккупированных территорий.
Также отмечается, что проверка происхождения продукции часто базируется только на документах, предоставляемых поставщиками. Это создает слепые зоны, которые могут использоваться для манипуляций.
Ситуация свидетельствует о системной проблеме, выходящей за пределы отдельных инцидентов. Речь идет о налаженной модели экономического использования оккупированных территорий , которая позволяет получать прибыль и одновременно финансировать другие сферы, включая военную.
Украина уже поднимает этот вопрос на международном уровне, однако эффективное противодействие зависит от готовности партнеров более жестко контролировать цепи поставок.
В результате расследование ставит под сомнение прозрачность глобальной торговли зерном и поднимает вопросы ответственности не только отдельных компаний, но и международных структур.
