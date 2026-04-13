Окупанти зранку нещадно накрили вогнем Дніпро: масштаби руйнувань і пожежі шокують
Окупанти зранку нещадно накрили вогнем Дніпро: масштаби руйнувань і пожежі шокують

Інфраструктура Дніпровського району постраждала від атаки ворога, на місці вибуху виникла пожежа

13 квітня 2026, 12:05
Автор:
Клименко Елена

13 квітня вранці російські війська здійснили нову атаку на Дніпропетровщину, орієнтуючи удари по інфраструктурі Дніпровського району. В результаті вибухів на місці влучань спалахнула пожежа. Про цей інцидент одразу повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Фото: з відкритих джерел

За словами Ганжі, перші деталі атаки стали відомі о 09:22. Він зазначив, що ворожі удари пошкодили критичну інфраструктуру району, а також спричинили загоряння. Спочатку інформація про загиблих та поранених не була уточнена, проте згодом стало відомо, що серед постраждалих є люди.

Медична допомога була надана першій постраждалій — 63-річній жінці, яка отримала поранення внаслідок атаки. Їй швидко надали першу допомогу, і стан її здоров’я наразі оцінюється як стабільний. Згодом, о 11:27, кількість постраждалих зросла до двох. Другу постраждалу, 42-річну жінку, також госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості.

Важливо, що в повітряному просторі Дніпра була зафіксована активність ворожих ударних безпілотників, які, ймовірно, і завдали ударів по місту. Попередження про можливу атаку було отримано від Повітряних сил ЗСУ вже о 08:54, що дало змогу частково підготуватися до удару.

Окрім людських жертв і постраждалих, атака завдала значних пошкоджень важливим об'єктам інфраструктури. Вогонь, що спалахнув на місці вибухів, продовжував знищувати конструкції, ускладнюючи роботу рятувальних служб. Однак на момент публікації частину пошкоджених об'єктів вдалося локалізувати.

Портал "Коментарі" вже писав, що лідер опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр, який нпередодні здобув перемогу на парламентських виборах в Угорщині, висловив своє бачення майбутніх відносин з Росією та її президентом Володимиром Путіним. Він зазначив, що, незважаючи на політичні зміни в країні, енергетична залежність від Росії не зникне найближчим часом, і Угорщині все ще доведеться вести переговори з Москвою.



