Окупанти зранку нещадно накрили вогнем Дніпро: масштаби руйнувань і пожежі шокують

13 квітня вранці російські війська здійснили нову атаку на Дніпропетровщину, орієнтуючи удари по інфраструктурі Дніпровського району. В результаті вибухів на місці влучань спалахнула пожежа. Про цей інцидент одразу повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Фото: з відкритих джерел

За словами Ганжі, перші деталі атаки стали відомі о 09:22. Він зазначив, що ворожі удари пошкодили критичну інфраструктуру району, а також спричинили загоряння. Спочатку інформація про загиблих та поранених не була уточнена, проте згодом стало відомо, що серед постраждалих є люди.

Медична допомога була надана першій постраждалій — 63-річній жінці, яка отримала поранення внаслідок атаки. Їй швидко надали першу допомогу, і стан її здоров’я наразі оцінюється як стабільний. Згодом, о 11:27, кількість постраждалих зросла до двох. Другу постраждалу, 42-річну жінку, також госпіталізували з пораненнями середньої тяжкості.

Важливо, що в повітряному просторі Дніпра була зафіксована активність ворожих ударних безпілотників, які, ймовірно, і завдали ударів по місту. Попередження про можливу атаку було отримано від Повітряних сил ЗСУ вже о 08:54, що дало змогу частково підготуватися до удару.

Окрім людських жертв і постраждалих, атака завдала значних пошкоджень важливим об'єктам інфраструктури. Вогонь, що спалахнув на місці вибухів, продовжував знищувати конструкції, ускладнюючи роботу рятувальних служб. Однак на момент публікації частину пошкоджених об'єктів вдалося локалізувати.

