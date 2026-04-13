Оккупанты утром беспощадно накрыли огнем Днепр: масштабы разрушений и пожары шокируют

13 апреля утром российские войска совершили новую атаку на Днепропетровщину, ориентируя удары по инфраструктуре Днепровского района. В результате взрывов на месте попаданий вспыхнул пожар. Об этом инциденте сразу сообщил Александр Ганжа, начальник Днепропетровской областной военной администрации.

Фото: из открытых источников

По словам Ганжи, первые детали атаки стали известны в 09:22. Он отметил, что вражеские удары повредили критическую инфраструктуру района, а также повлекли возгорание. Сначала информация о погибших и раненых не была уточнена, однако впоследствии стало известно, что среди пострадавших есть люди.

Медицинская помощь была оказана первой пострадавшей — 63-летней женщине, получившей ранения в результате атаки. Ей быстро оказали первую помощь, и состояние ее здоровья сейчас оценивается как стабильное. Впоследствии, в 11:27, количество пострадавших выросло до двух. Вторую пострадавшую, 42-летнюю женщину также госпитализировали с ранениями средней тяжести.

Важно, что в воздушном пространстве Днепра была зафиксирована активность вражеских ударных беспилотников, которые, вероятно, нанесли удары по городу. Предупреждение о возможной атаке было получено от Воздушных сил ВСУ уже в 08:54, что позволило частично подготовиться к удару.

Кроме человеческих жертв и пострадавших, атака нанесла значительные повреждения важным объектам инфраструктуры. Вспыхнувший на месте взрывов огонь продолжал уничтожать конструкции, усложняя работу спасательных служб. Однако к моменту публикации часть поврежденных объектов удалось локализовать.

