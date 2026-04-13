logo

BTC/USD

70765

ETH/USD

2183.57

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты утром беспощадно накрыли огнем Днепр: масштабы разрушений и пожары шокируют
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты утром беспощадно накрыли огнем Днепр: масштабы разрушений и пожары шокируют

Инфраструктура Днепровского района пострадала от атаки врага, на месте взрыва возник пожар

13 апреля 2026, 12:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

13 апреля утром российские войска совершили новую атаку на Днепропетровщину, ориентируя удары по инфраструктуре Днепровского района. В результате взрывов на месте попаданий вспыхнул пожар. Об этом инциденте сразу сообщил Александр Ганжа, начальник Днепропетровской областной военной администрации.

Оккупанты утром беспощадно накрыли огнем Днепр: масштабы разрушений и пожары шокируют

Фото: из открытых источников

По словам Ганжи, первые детали атаки стали известны в 09:22. Он отметил, что вражеские удары повредили критическую инфраструктуру района, а также повлекли возгорание. Сначала информация о погибших и раненых не была уточнена, однако впоследствии стало известно, что среди пострадавших есть люди.

Медицинская помощь была оказана первой пострадавшей — 63-летней женщине, получившей ранения в результате атаки. Ей быстро оказали первую помощь, и состояние ее здоровья сейчас оценивается как стабильное. Впоследствии, в 11:27, количество пострадавших выросло до двух. Вторую пострадавшую, 42-летнюю женщину также госпитализировали с ранениями средней тяжести.

Важно, что в воздушном пространстве Днепра была зафиксирована активность вражеских ударных беспилотников, которые, вероятно, нанесли удары по городу. Предупреждение о возможной атаке было получено от Воздушных сил ВСУ уже в 08:54, что позволило частично подготовиться к удару.

Кроме человеческих жертв и пострадавших, атака нанесла значительные повреждения важным объектам инфраструктуры. Вспыхнувший на месте взрывов огонь продолжал уничтожать конструкции, усложняя работу спасательных служб. Однако к моменту публикации часть поврежденных объектов удалось локализовать.

Портал "Комментарии" уже писал , что лидер оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр, накануне одержавший победу на парламентских выборах в Венгрии, выразил свое видение будущих отношений с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Он отметил, что, несмотря на политические изменения в стране, энергетическая зависимость от России не исчезнет в ближайшее время и Венгрии все еще придется вести переговоры с Москвой.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости