Окупанти жорстко вдарили по ТРЦ в обласному центрі: перші деталі "прильотів"

З ранку в Одесі було оголошено три повітряні тривоги. Під час однієї з них російські війська завдали удару по Одеській області за допомогою ударних безпілотників. В результаті атаки було пошкоджено будівлю одного з торговельних центрів. Щастя, обійшлося без людських жертв.

Фото: з відкритих джерел

Про інцидент повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

У середині дня, коли спрацювала чергова повітряна тривога, ворог атакував Одеський район за допомогою дронів-ударників. Місто стало мішенню для обстрілу, в результаті чого постраждала цивільна інфраструктура, зокрема торговельний центр. Пошкодження отримав дах будівлі, що спричинило локальний вогонь.

За словами очевидців, після влучання безпілотника в будівлю спалахнула пожежа. Оперативно прибувши на місце, рятувальники швидко локалізували загоряння та ліквідували полум’я. Зараз відомо, що жодних постраждалих немає, що стало доброю новиною для мешканців регіону.

На теперішній момент на місці атаки продовжуються роботи з розбору завалів і ліквідації наслідків удару. Спеціалісти проводять детальну оцінку пошкоджень та працюють над очищенням території від уламків. Важливо зазначити, що мешканців міста та області закликають залишатися пильними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже ситуація може залишатися напруженою.

Влада також наголошує на важливості дотримання заходів безпеки в умовах постійної загрози з повітря. Водночас, правоохоронці та рятувальники продовжують моніторинг території, щоб максимально зменшити шкоду від таких атак і забезпечити безпеку громадян.

