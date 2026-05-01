Война с Россией Оккупанты жестко ударили по ТРЦ в областном центре: первые детали "прилетов"
Оккупанты жестко ударили по ТРЦ в областном центре: первые детали "прилетов"

Сейчас на месте работают над устранением последствий атаки, а эксперты оценивают масштаб повреждений.

1 мая 2026, 15:00
Клименко Елена

С утра в Одессе было объявлено три воздушных тревоги. Во время одной из них российские войска нанесли удар по Одесской области с помощью ударных беспилотников. В результате атаки было повреждено здание одного из торговых центров. Счастье обошлось без человеческих жертв.

Об инциденте сообщил председатель Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В середине дня, когда сработала очередная воздушная тревога, враг атаковал Одесский район с помощью дронов-ударников. Город стал мишенью для обстрела, в результате чего пострадала гражданская инфраструктура, в том числе торговый центр. Повреждение получила крыша здания, что повлекло за собой локальный огонь.

По словам очевидцев, после попадания беспилотника в здание вспыхнул пожар. Оперативно прибыв на место, спасатели быстро локализовали возгорание и ликвидировали пламя. Сейчас известно, что пострадавших нет, что стало хорошей новостью для жителей региона.

В настоящее время на месте атаки продолжаются работы по разбору завалов и ликвидации последствий удара. Специалисты производят детальную оценку повреждений и работают над очисткой территории от обломков. Важно отметить, что жители города и области призывают оставаться бдительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь ситуация может оставаться напряженной.  

Власти также отмечают важность соблюдения мер безопасности в условиях постоянной угрозы с воздуха. В то же время, правоохранители и спасатели продолжают мониторинг территории, чтобы максимально снизить ущерб от таких атак и обеспечить безопасность граждан.  

Как уже писали "Комментарии", украинские правоохранительные органы сообщили о подозрении известному бизнесмену в завладении свыше 100 миллионов гривен средств финансового учреждения. По информации медиа, речь идет об Игоре Коломойском и связанных с ним операциях по ПриватБанку, совладельцем которого он был раньше.



