Окупанти здійснили пуски ракет зі стратегічної авіації: що відомо
Окупанти здійснили пуски ракет зі стратегічної авіації: що відомо

Ворожа стратегічна авіація здійснила пуски ракет

12 грудня 2025, 10:39
Автор:
Недилько Ксения

По Україні зараз оголошено повітряну тривогу у зв’язку з ракетною небезпекою в областях через загрозу пусків крилатих ракет з Ту-95МС. Про це повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

За даними моніторингових каналів, пуски крилатих ракет здійснив борт Ту-95МС з аеродрому "Оленья" на маршруті до аеродрому "Енгельс-2".

Ракети очікуються у повітряному просторі України у найближчу годину, близько 11:00. За уточненням в повітрі 3х борти Ту-95МС.

Також зараз оголошено тривогу по областях через загрозу балістичних ударів з Брянської області РФ.

ОНОВЛЕНО: За даними моніторингових каналів, інформація про пуски не підтвердилася. Ракет у повітряному просторі України, на щастя, не було зафіксовано.



