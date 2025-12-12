logo

BTC/USD

90055

ETH/USD

3067.56

USD/UAH

42.19

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты осуществили пуски ракет со стратегической авиации: что известно
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты осуществили пуски ракет со стратегической авиации: что известно

Вражеская стратегическая авиация осуществила пуски ракет

12 декабря 2025, 10:39
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

По Украине сейчас объявлена воздушная тревога в связи с ракетной опасностью в областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с Ту-95МС. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Оккупанты осуществили пуски ракет со стратегической авиации: что известно

Оккупанты осуществили пуски ракет со стратегической авиации: что известно

По данным мониторинговых каналов, пушки крылатых ракет совершил борт Ту-95МС с аэродрома "Оленья" на маршруте к аэродрому "Энгельс-2".

Ракеты ожидаются в воздушном пространстве Украины в ближайшее время около 11:00. По уточнению в воздухе 3х борта Ту-95МС.

Также сейчас объявлена тревога по областям из-за угрозы баллистических ударов из Брянской области РФ.

ОБНОВЛЕНО: По данным мониторинговых каналов, информация о пусках не подтвердилась. Ракет в воздушном пространстве Украины, к счастью, не был зафиксирован.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости