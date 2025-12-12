По Украине сейчас объявлена воздушная тревога в связи с ракетной опасностью в областях из-за угрозы пусков крылатых ракет с Ту-95МС. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Оккупанты осуществили пуски ракет со стратегической авиации: что известно

По данным мониторинговых каналов, пушки крылатых ракет совершил борт Ту-95МС с аэродрома "Оленья" на маршруте к аэродрому "Энгельс-2".

Ракеты ожидаются в воздушном пространстве Украины в ближайшее время около 11:00. По уточнению в воздухе 3х борта Ту-95МС.

Также сейчас объявлена тревога по областям из-за угрозы баллистических ударов из Брянской области РФ.

ОБНОВЛЕНО: По данным мониторинговых каналов, информация о пусках не подтвердилась. Ракет в воздушном пространстве Украины, к счастью, не был зафиксирован.