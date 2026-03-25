Головна Новини Суспільство Війна з Росією Окупанти задумали щось надзвичайне: озвучено страшний прогноз про нове вогняне пекло в Україні
Окупанти задумали щось надзвичайне: озвучено страшний прогноз про нове вогняне пекло в Україні

Коли Росія може нанести новий ракетний удар по Україні і з якою інтенсивністю

25 березня 2026, 12:15
Клименко Елена

Росія може намагатися підтримувати регулярну інтенсивність масованих атак по Україні приблизно раз на тиждень. Частота ударів напряму залежить від наявності комплектуючих та виробничих можливостей агресора, зазначає військовий експерт Олег Жданов.

Окупанти задумали щось надзвичайне: озвучено страшний прогноз про нове вогняне пекло в Україні

Фото: з відкритих джерел

За його словами, якщо Росія має достатні ресурси для підготовки нових ракет та безпілотників, вона здатна здійснювати масштабні атаки систематично.

"Я думаю, що раз на тиждень точно вони можуть такий наліт нам влаштовувати", — пояснив Жданов. 

Експерт підкреслив, що спроможність країни-агресора обмежена через залежність від імпортних компонентів.

"Вони ж імпортозаміщення так і не зробили, і залежать і від західних партнерів, і від азіатських, той самий Китай", — додав він. Тобто, навіть при великих запасах боєприпасів, темп атак визначають наявність деталей для нових ракет і дронів. 

Водночас, окупанти намагаються підтримувати високий темп протягом одного-двох тижнів поспіль, накопичуючи ресурси між ударами.

"Ми бачимо, що вони можуть тримати темп 7–14 днів. Тим більше, що зараз перерва була доволі велика, ми очікували на вихідні, а вони її розтягнули і намагаються влаштувати своєрідний марафон вогневого впливу на нашу країну", — зазначив Жданов.  

Нагадаємо, 24 березня Росія завдала масованого удару по низці обласних центрів у західній та центральній частинах України, уражаючи Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінницю та Житомир. Цей приклад показує, що агресор продовжує шукати способи підтримувати ритм ударів, використовуючи наявні ресурси та накопичені боєприпаси.

"Коментарі" вже писали, що головне управління розвідки України змогло уразити пускові установки ракет "Циркон" завдяки систематичному знищенню систем ППО на території тимчасово окупованого Криму. Таку думку в ефірі "Radio NV" висловив військовий експерт Михайло Жирохов.

 



