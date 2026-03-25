Окупанти задумали щось надзвичайне: озвучено страшний прогноз про нове вогняне пекло в Україні

Росія може намагатися підтримувати регулярну інтенсивність масованих атак по Україні приблизно раз на тиждень. Частота ударів напряму залежить від наявності комплектуючих та виробничих можливостей агресора, зазначає військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, якщо Росія має достатні ресурси для підготовки нових ракет та безпілотників, вона здатна здійснювати масштабні атаки систематично.

"Я думаю, що раз на тиждень точно вони можуть такий наліт нам влаштовувати", — пояснив Жданов.

Експерт підкреслив, що спроможність країни-агресора обмежена через залежність від імпортних компонентів.

"Вони ж імпортозаміщення так і не зробили, і залежать і від західних партнерів, і від азіатських, той самий Китай", — додав він. Тобто, навіть при великих запасах боєприпасів, темп атак визначають наявність деталей для нових ракет і дронів.

Водночас, окупанти намагаються підтримувати високий темп протягом одного-двох тижнів поспіль, накопичуючи ресурси між ударами.

"Ми бачимо, що вони можуть тримати темп 7–14 днів. Тим більше, що зараз перерва була доволі велика, ми очікували на вихідні, а вони її розтягнули і намагаються влаштувати своєрідний марафон вогневого впливу на нашу країну", — зазначив Жданов.

Нагадаємо, 24 березня Росія завдала масованого удару по низці обласних центрів у західній та центральній частинах України, уражаючи Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Вінницю та Житомир. Цей приклад показує, що агресор продовжує шукати способи підтримувати ритм ударів, використовуючи наявні ресурси та накопичені боєприпаси.

