Оккупанты задумали что-то чрезвычайное: озвучен страшный прогноз о новом огненном аде в Украине

Россия может пытаться поддерживать регулярную интенсивность массированных атак по Украине примерно раз в неделю. Частота ударов напрямую зависит от наличия комплектующих и производственных возможностей агрессора, отмечает военный эксперт Олег Жданов.

Фото: из открытых источников

По его словам, если у России есть достаточные ресурсы для подготовки новых ракет и беспилотников, она способна осуществлять масштабные атаки систематически.

"Я думаю, что раз в неделю точно они могут такой налет нам устраивать", — объяснил Жданов.

Эксперт подчеркнул, что состоятельность страны-агрессора ограничена из-за зависимости от импортных компонентов.

"Они же импортозамещения так и не сделали, и зависят и от западных партнеров, и от азиатских, тот же Китай", — добавил он. То есть, даже при больших запасах боеприпасов, темп атак определяют наличие деталей для новых ракет и дронов.

В то же время, оккупанты пытаются поддерживать высокий темп в течение одной-двух недель подряд, накапливая ресурсы между ударами.

"Мы видим, что они могут держать темп 7–14 дней. Тем более, что сейчас перерыв был достаточно велик, мы ожидали выходных, а они его растянули и пытаются устроить своеобразный марафон огневого воздействия на нашу страну", — отметил Жданов.

Напомним, 24 марта Россия нанесла массированный удар по ряду областных центров в западной и центральной частях Украины, поражая Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Винницу и Житомир. Этот пример показывает, что агрессор продолжает искать способы поддерживать ритм ударов, используя имеющиеся ресурсы и накопленные боеприпасы.

" Комментарии" уже писали , что главное управление разведки Украины смогло поразить пусковые установки ракет "Циркон" благодаря систематическому уничтожению систем ПВО на территории временно оккупированного Крыма. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный эксперт Михаил Жирохов.