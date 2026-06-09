Окупанти втрачають можливість гатити по низці областей України: розкрито сенсаційну причину

Якщо підтвердяться дані про відступ російських підрозділів із Кінбурнської коси, це значно посилить безпеку Миколаївської та Херсонської областей, а також призведе до втрати Москвою контролю над річкою Дніпро, заявив військовий експерт Іван Ступак.

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За його словами, якщо дійсно це підтвердиться, то це буде, в першу чергу, дуже медійно і емоційно, буде підвищення української моралі, бо хоча б з невеличкої локації, але росіяни виходять.

Ступак додав, що Кінбурнська коса є складною для оборони територією.

"На косі дуже важко забезпечити військових як росіянам, так і нам, якщо ми будемо планувати там розміститися", – пояснив він.

За його словами, поки що мова не йде про повний відхід росіян, а про відкот на кілька кілометрів углиб власних позицій для забезпечення себе паливом, медикаментами та боєприпасами.

Експерт підкреслив, що тільки з часом стане зрозуміло масштаби відступу.

"Якщо повністю вийшли, тоді таким чином ми убезпечуємо трішки Миколаївську область, Херсон більше, що буде, можливо, менше хаотичних обстрілів з цих локацій. І мінімізуємо втрати для нашого трафіку через річку Дніпро. Тобто буде простіше там проходити", — стверджує експерт.

Ступак також зазначив, що відхід російських сил значно ускладнить їхню здатність обстрілювати українські позиції та відкриє нові можливості для застосування надводних безпілотників на території Кінбурнської коси.

"Якщо вони дійсно залишають цю територію, то нам буде простіше використовувати свої надводні безпілотники. В будь-якому випадку це наша територія. Менша присутність – зменшення їхніх можливостей на нашу територію впливати", — заначив експерт.

На думку Ступака, відступ із Кінбурнської коси може стати першим випадком у 2026 році, коли Росія втратить стратегічний плацдарм не через прямий штурм, а через проблеми з логістикою.

"Це дійсно буде першим таким моментом. Тут важливо буде потім показати, що це битва квадратних кілометрів на мапі, що в 26 році росіяни втрачають. І таким чином можна в інформаційному плані бити росіян, сказати: 'Бачите, ви втрачаєте… Це означає, що ви стаєте слабкішими. Цим треба користуватися обов'язково'", – резюмував експерт.

"Коментарі" вже писали, що у російських владних колах дедалі частіше лунають сигнали про необхідність завершення війни проти України. Причиною цього стають серйозні економічні труднощі, з якими стикається країна-агресор. Однією з головних проблем залишається стрімке зростання дефіциту державного бюджету, що створює додатковий тиск на фінансову систему Росії. Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень (NISS) Іван Ус вважає, що Кремль наближається до моменту, коли буде змушений ухвалювати складні та непопулярні рішення.