Если подтвердятся данные об отступлении российских подразделений из Кинбурнской косы, это значительно усилит безопасность Николаевской и Херсонской областей, а также приведет к потере Москвой контроля над рекой Днепр, заявил военный эксперт Иван Ступак.

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По его словам, если это действительно подтвердится, то это будет, в первую очередь, очень медийно и эмоционально, будет повышение украинской морали, потому что хотя бы из небольшой локации, но россияне выходят.

Ступак добавил, что Кинбурнская коса является сложной для обороны территорией.

"На косе очень тяжело обеспечить военных как россиянам, так и нам, если мы будем планировать там разместиться", – пояснил он.

По его словам, пока речь не идет о полном уходе россиян, а об откате на несколько километров вглубь собственных позиций для обеспечения себя топливом, медикаментами и боеприпасами.

Эксперт подчеркнул, что только со временем станет ясно масштабы отступления.

"Если полностью вышли, тогда таким образом мы охраняем немного Николаевскую область, Херсон больше, что будет, возможно, меньше хаотических обстрелов из этих локаций. И минимизируем потери для нашего трафика через реку Днепр. То есть будет проще там проходить", — утверждает эксперт.

Ступак также отметил, что уход российских сил значительно усложнит их способность обстреливать украинские позиции и откроет новые возможности применения надводных беспилотников на территории Кинбурнской косы.

"Если они действительно покидают эту территорию, то нам будет проще использовать свои надводные беспилотники. В любом случае это наша территория. Меньшее присутствие – уменьшение их возможностей на нашу территорию влиять", — отметил эксперт.

По мнению Ступака, отступление из Кинбурнской косы может стать первым случаем в 2026 году, когда Россия потеряет стратегический плацдарм не из-за прямого штурма, а из-за проблем с логистикой.

"Это действительно будет первым таким моментом. Здесь важно будет потом показать, что это битва квадратных километров на карте, которые в 26 году россияне теряют. И таким образом можно в информационном плане избивать россиян, сказать: 'Видите, вы теряете... Это значит, что вы становитесь слабее. Этим нужно пользоваться обязательно'", – резюм.

"Комментарии" уже писали , что в российских властных кругах все чаще раздаются сигналы о необходимости завершения войны против Украины. Причиной этого становятся серьезные экономические трудности, с которыми сталкивается страна-агрессор. Одной из основных проблем остается стремительный рост дефицита государственного бюджета, что создает дополнительное давление на финансовую систему России. Главный консультант Национального института стратегических исследований (NISS) Иван Усс считает, что Кремль приближается к моменту, когда будет вынужден принимать сложные и непопулярные решения.