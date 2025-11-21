Окупанти відкрили справу проти жительки Веселого за нібито збори коштів для українських військових – справу вже передали до підконтрольного суду

На тимчасово окупованій Херсонщині російська адміністрація продовжує кримінальний тиск на цивільних. Так званий “губернатор” ТОТ Володимир Сальдо заявив, що окупаційна прокуратура передала до суду справу проти 40-річної мешканки села Веселе Великолепетиського округу. За його словами, жінка у 2023–2024 роках нібито публікувала в соцмережах дописи із закликами перераховувати кошти українським військовим. Про це повідомив Сальдо.

На окупованій Херсонщині переслідують жінку за “заклики допомагати ЗСУ”

Окупаційна “прокуратура Херсонської області” оприлюднила свою версію подій. Там стверджують, що жінку звинувачують за п. "в" ч. 2 ст. 280.4 Кримінального кодексу РФ — “публічні заклики до діяльності, спрямованої проти безпеки Російської Федерації”, здійснені через інтернет. Покарання за цією статтею може передбачати до шести років ув’язнення.

За версією слідства, з кінця листопада 2023 року до середини лютого 2024 року жінка розміщувала на своїй особистій сторінці тексти, у яких закликала підтримувати українських військових, що обороняють країну від російської агресії.

Окупаційні силовики заявляють, що провели “розслідування”, після чого кримінальну справу передали до так званого Великолепетиського міжрайонного суду Херсонської області — органу, який контролюється російською адміністрацією та діє поза межами українського правового поля.

Правозахисники наголошують: такі переслідування є частиною системної кампанії залякування цивільного населення на окупованих територіях, а використання російських статей проти українських громадян є незаконним і порушує міжнародне гуманітарне право.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що вороже Міністерство оборони РФ заявило про повну окупацію міста Куп’янську у Харківській області.