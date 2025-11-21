logo

Оккупанты открыли дело против жительницы Веселого за якобы сбор средств для украинских военных – дело уже передали в подконтрольный суд
НОВОСТИ

Оккупанты открыли дело против жительницы Веселого за якобы сбор средств для украинских военных – дело уже передали в подконтрольный суд

Псевдовласть Херсонщины заявляет, что посты в соцсетях о поддержке ВСУ "угрожают безопасности РФ", и продвигает уголовное преследование по оккупационным статьям.

21 ноября 2025, 15:25
Автор:
avatar

Проніна Анна

На временно оккупированной территории Херсонской области российская администрация продолжает уголовное давление на гражданских. Так называемый "губернатор" ТОТ Владимир Сальдо заявил, что оккупационная прокуратура передала в суд дело против 40-летней жительницы села Веселое Великолепетиского округа. По его словам, женщина в 2023-2024 годах якобы публиковала в соцсетях сообщения с призывами перечислять средства украинским военным. Об этом сообщил Сальдо.

Оккупанты открыли дело против жительницы Веселого за якобы сбор средств для украинских военных – дело уже передали в подконтрольный суд

На оккупированной Херсонщине преследуют женщину за "призывы помогать ВСУ"

Оккупационная "прокуратура Херсонской области" обнародовала свою версию событий. Там утверждают, что женщина обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 280.4 Уголовного кодекса РФ — "публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", осуществленные через Интернет. Наказание по этой статье может предусматривать до шести лет заключения.

По версии следствия, с конца ноября 2023 года по середину февраля 2024 года женщина размещала на своей личной странице тексты, в которых призвала поддерживать украинских военных, защищающих страну от российской агрессии.

Оккупационные силовики заявляют, что провели "расследование", после чего уголовное дело передали в так называемый Великолепетиский межрайонный суд Херсонской области — орган, который контролируется российской администрацией и действует вне украинского правового поля.

Правозащитники отмечают: такие преследования являются частью системной кампании запугивания гражданского населения на оккупированных территориях, а использование российских статей против украинских граждан незаконно и нарушает международное гуманитарное право.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что  Министерство обороны РФ заявило о полной оккупации города Купянска в Харьковской области.



