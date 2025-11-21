Оккупанты открыли дело против жительницы Веселого за якобы сбор средств для украинских военных – дело уже передали в подконтрольный суд

На временно оккупированной территории Херсонской области российская администрация продолжает уголовное давление на гражданских. Так называемый "губернатор" ТОТ Владимир Сальдо заявил, что оккупационная прокуратура передала в суд дело против 40-летней жительницы села Веселое Великолепетиского округа. По его словам, женщина в 2023-2024 годах якобы публиковала в соцсетях сообщения с призывами перечислять средства украинским военным. Об этом сообщил Сальдо.

На оккупированной Херсонщине преследуют женщину за "призывы помогать ВСУ"

Оккупационная "прокуратура Херсонской области" обнародовала свою версию событий. Там утверждают, что женщина обвиняется по п. "в" ч. 2 ст. 280.4 Уголовного кодекса РФ — "публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", осуществленные через Интернет. Наказание по этой статье может предусматривать до шести лет заключения.

По версии следствия, с конца ноября 2023 года по середину февраля 2024 года женщина размещала на своей личной странице тексты, в которых призвала поддерживать украинских военных, защищающих страну от российской агрессии.

Оккупационные силовики заявляют, что провели "расследование", после чего уголовное дело передали в так называемый Великолепетиский межрайонный суд Херсонской области — орган, который контролируется российской администрацией и действует вне украинского правового поля.

Правозащитники отмечают: такие преследования являются частью системной кампании запугивания гражданского населения на оккупированных территориях, а использование российских статей против украинских граждан незаконно и нарушает международное гуманитарное право.

