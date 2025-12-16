Під ранок ворог влучив дроном-"шахедом" у житловий будинок у центрі Запоріжжя. Виникла пожежа на двох поверхах, постраждали п’ять квартир загальною площею понад 120 м². Пожежу ліквідовано. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Окупанти вдарили по Запоріжжю: є влучання у багатоповерхівку

За його словами, усіх мешканців будинку було евакуйовано.

"Щодо стану постраждалих. На зараз звернулись за допомогою лікарів троє людей: - чоловік 58 років — у тяжкому стані, отруєння чадним газом, перебуває в лікарні; - чоловік 28 років — стан середньої тяжкості; - жінка 76 років — медичну допомогу отримала на місці, від госпіталізації відмовилась", – зазначив Федоров.

Постраждалий будинок відключений від електро- та газопостачання — триває обстеження мереж і несучих конструкцій.

Комунальні служби вже розпочали закриття вікон OSB, щоб відновити герметичність квартир. В зимових умовах це робимо максимально швидко, аби люди могли повертатися до своїх осель.

"На місці працює районна адміністрація — проводять опитування мешканців. Якщо частину квартир буде визнано непридатними для проживання, людям запропонують тимчасове житло або щомісячну компенсацію 10 тисяч гривень до повного відновлення помешкань за програмами відбудови чи капремонту", – повідомив голова ОВА.

Пізніше він повідомив, що вже 49 людей звернулися з повідомленням про руйнування чи пошкодження житла до фахівців, що працюють на місці ворожого удару по Запорізькій багатоповерхівці.

19 з них – пільговики, люди з інвалідністю, вимушені переселенці та мешканці, які отримують державну підтримку.

Також пошкоджена маршрутка: росіяни продовжують полювання на цивільних – атакували мікроавтобус у Запорізькому районі.

Mercedes Srpinter приватного перевізника рухався автодорогою, коли росіяни ударили по ньому fpv-дроном. На щастя, обійшлося без постраждалих, додав Федоров.

