Под утро враг попал дроном-шахедом в жилой дом в центре Запорожья. Возник пожар на двух этажах, пострадали пять квартир общей площадью более 120 м². Пожар ликвидирован. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Оккупанты ударили по Запорожью: есть попадания в многоэтажку

По его словам, все жители дома были эвакуированы.

"О состоянии пострадавших. На данный момент обратились за помощью врачей три человека: - мужчина 58 лет — в тяжелом состоянии, отравление угарным газом, находится в больнице; - мужчина 28 лет – состояние средней тяжести; – женщина 76 лет – медицинскую помощь получила на месте, от госпитализации отказалась", – отметил Федоров.

Пострадавший дом отключен от электро- и газоснабжения – продолжается обследование сетей и несущих конструкций.

Коммунальные службы уже приступили к закрытию окон OSB, чтобы восстановить герметичность квартир. В зимних условиях это делаем максимально быстро, чтобы люди могли возвращаться в свои дома.

"На месте работает районная администрация – проводят опрос жителей. Если часть квартир будет признана непригодной для проживания, людям предложат временное жилье или ежемесячную компенсацию 10 тысяч гривен до полного восстановления по программам восстановления или капремонта", – сообщил председатель ОВА.

Позже он сообщил, что уже 49 человек обратились с сообщением о разрушении или повреждении жилья специалистам, работающим на месте вражеского удара по Запорожской многоэтажке.

19 из них – льготники, люди с инвалидностью, вынужденные переселенцы и жители, получающие государственную поддержку.

Также повреждена маршрутка: россияне продолжают охоту на гражданских – атаковали микроавтобус в Запорожском районе.

Mercedes Srpinter частного перевозчика двигался по автодороге, когда россияне ударили по нему fpv-дроном. К счастью, обошлось без пострадавших, добавил Федоров.

