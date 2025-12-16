Рубрики
Недилько Ксения
Под утро враг попал дроном-шахедом в жилой дом в центре Запорожья. Возник пожар на двух этажах, пострадали пять квартир общей площадью более 120 м². Пожар ликвидирован. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.
Оккупанты ударили по Запорожью: есть попадания в многоэтажку
По его словам, все жители дома были эвакуированы.
"О состоянии пострадавших.
На данный момент обратились за помощью врачей три человека:
- мужчина 58 лет — в тяжелом состоянии, отравление угарным газом, находится в больнице;
- мужчина 28 лет – состояние средней тяжести;
– женщина 76 лет – медицинскую помощь получила на месте, от госпитализации отказалась", – отметил Федоров.
Пострадавший дом отключен от электро- и газоснабжения – продолжается обследование сетей и несущих конструкций.
Коммунальные службы уже приступили к закрытию окон OSB, чтобы восстановить герметичность квартир. В зимних условиях это делаем максимально быстро, чтобы люди могли возвращаться в свои дома.
Позже он сообщил, что уже 49 человек обратились с сообщением о разрушении или повреждении жилья специалистам, работающим на месте вражеского удара по Запорожской многоэтажке.
19 из них – льготники, люди с инвалидностью, вынужденные переселенцы и жители, получающие государственную поддержку.
Также повреждена маршрутка: россияне продолжают охоту на гражданских – атаковали микроавтобус в Запорожском районе.
Mercedes Srpinter частного перевозчика двигался по автодороге, когда россияне ударили по нему fpv-дроном. К счастью, обошлось без пострадавших, добавил Федоров.
