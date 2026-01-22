Сьогодні у місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині об 11:10 пролунав потужний вибух. перед цим було оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованого Криму.

Окупанти вдарили по Кривому Рогу: пишуть про влучання у житловий будинок

Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул наголосив, що Кривий Ріг знаходиться під ракетною атакою, але подробиць ударів станом на 11:12 під час тривоги не надав. Перед цим він писав, що місто знаходиться понад 10 годин під "шахедною" атакою.

За даними моніторингових каналів є інформація, що влучання у житловий будинок, або поряд, тому що на місці удару сильне задимлення. Крім того, монітори повідомляють, що удар міг статися балістичною ракетою Іскандер-М зі збільшеною бойовою частиною понад 650 кг.

Крім того, попередньо міг постраждати супермаркет, в якому на момент обстрілу знаходились люди. Є постраждалі, попередньо серед них діти. Щодо загиблих інформація уточнюється.

Олександр Ганжа, керівник ДніпрОВА: "Агресор здійснив ракетний удар по Кривому Рогу.

За попередньою інформацією, постраждали 5 людей, серед них дитина.

Півторарічний хлопчик у стані середньої важкості. Він під наглядом лікарів, як і потерпілі 55-річний чоловік та жінка 58 років. Ще дві місцеві оговтуватися будуть вдома.

Понівечений двоповерховий багатоквартирний будинок.

Інформація уточнюється".

Олександр Вілкул о 13:33: "Відбулася комбінована ракетно-дронова атака по нашому місту.

Під ударом був сектор житлової забудови та об'єкти інфраструктури.

Триває аварійно-рятувальна операція на декількох локаціях одночасно.

За попередньою інформацією, поранення отримали 11 людей, із них троє дітей.

До лікарень доставлено 8 людей, у тому числі 1,5-річного хлопчика. Стан усіх середньої тяжкості, лікарі надають їм всю необхідну допомогу. Двоє дітей – 8 та 10 років – також у стані середньої тяжкості, направлені на швидкій до дитячої лікарні.

Сильно постраждав двоповерховий житловий будинок, також – будинки приватного сектору, адміністративні будинки, об'єкти інфраструктури, заклад культури.

Без електрики залишилося близько 10 000 абонентів. Намагаємося перезапустити великі котельні, але зниження температури теплоносія буде.

Система Міськводоканалу частково перейшла на генератори. Вода буде, але тиск буде нижчим.

Працюють усі оперативні та комунальні служби.

Шановні земляки – дотримуйтесь всіх правил безпеки.

Окупанти — божевільні тварюки".



