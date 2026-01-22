Сегодня в городе Кривой Рог на Днепропетровщине в 11:10 раздался мощный взрыв. перед этим была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения из временно оккупированного Крыма.

Оккупанты ударили по Кривому Рогу: пишут о попадании в жилой дом

Руководитель Совета обороны города Александр Вилкул подчеркнул, что Кривой Рог находится под ракетной атакой, но подробности ударов по состоянию на 11:12 во время тревоги не предоставил. Перед этим он писал, что город находится более 10 часов под "шахедной" атакой.

По данным мониторинговых каналов есть информация, что попадание произошло в жилой дом или рядом, потому что на месте удара сильное задымление. Кроме того, мониторы сообщают, что удар мог производиться баллистической ракетой "Искандер-М" с увеличенной боевой частью свыше 650 кг.

Кроме того, предварительно мог пострадать супермаркет, в котором на момент обстрела находились люди. Есть пострадавшие, предварительно в их числе дети. По поводу погибших информация уточняется.

Александр Ганжа, руководитель ДнепрОВА: "Агрессор нанес ракетный удар по Кривому Рогу.

По предварительной информации, пострадали 5 человек, в том числе ребенок.

Полуторагодовалый мальчик в состоянии средней тяжести. Он под наблюдением врачей, как и потерпевшие 55-летний мужчина и женщина 58 лет. Еще две местные приходить в себя будут дома.

Изуродованный двухэтажный многоквартирный дом.

Информация уточняется".

Александр Вилкул в 13:33: "Состоялась комбинированная ракетно-дроновая атака по нашему городу.

Под ударом находился сектор жилой застройки и объекты инфраструктуры.

Идет аварийно-спасательная операция на нескольких локациях одновременно.

По предварительной информации, ранения получили 11 человек, из них трое детей.

В больницы доставлены 8 человек, в том числе 1,5-летний мальчик. Состояние всех средней тяжести, врачи оказывают им всю необходимую помощь. Двое детей – 8 и 10 лет – также в состоянии средней тяжести, направлены на скорую в детскую больницу.

Сильно пострадал двухэтажный жилой дом, также дома частного сектора, административные дома, объекты инфраструктуры, заведение культуры.

Без электричества осталось около 10 тысяч абонентов. Пытаемся перезапустить большие котельные, но понижение температуры теплоносителя будет.

Система горводоканала частично перешла на генераторы. Вода будет, но давление будет ниже.

Работают все оперативные и коммунальные службы.

Уважаемые земляки – соблюдайте все правила безопасности.

Оккупанты — безумные твари".



