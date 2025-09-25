Окупанти вчинили черговий цинічний злочин проти українських дітей: вражаючі деталі

На тимчасово окупованих територіях України школярі стикаються з новими обмеженнями. Російські загарбники почали перевіряти їхні мобільні телефони, щоб контролювати доступ до незалежної інформації, повідомляє Центр національного опору у своєму Telegram-каналі.

Фото: з відкритих джерел

У школах, що перебувають під окупацією, фіксують випадки порушення приватності дітей. Під приводом "турботи про безпеку" та нібито "помилок батьків" окупаційні адміністрації почали обшукувати гаджети учнів.

За свідченнями очевидців, головна увага приділяється встановленим додаткам, зокрема YouTube, Spotify та VPN-сервісам. Ворог свідомо намагається позбавити школярів можливості отримувати інформацію з вільних джерел і слухати контент, не підконтрольний російській цензурі.

Такі дії спрямовані на створення закритого інформаційного простору. Позбавляючи дітей конфіденційності, окупанти прагнуть замінити вільний доступ до світових медіаресурсів кремлівською пропагандою. Таким чином вони хочуть обмежити вплив зовнішніх джерел і закріпити контроль над новими поколіннями.

Окрім контролю гаджетів, у містах Донецької та Луганської областей почали впроваджувати викладання викривленої історії. Російське військово-історичне товариство презентувало нові підручники для учнів 5-7 класів, що мають на меті нав’язати учням спотворене бачення подій регіону та України.

Нагадаємо, що голова окупаційної адміністрації Донецької області Денис Пушилін організував зустріч із групою так званих "іноземних журналістів" і політиків, намагаючись створити видимість міжнародного інтересу до окупованих територій.

