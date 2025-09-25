Оккупанты совершили очередное циничное преступление против украинских детей: впечатляющие детали

На временно оккупированных территориях Украины школьники сталкиваются с новыми ограничениями. Российские захватчики начали проверять их мобильные телефоны, чтобы контролировать доступ к независимой информации, сообщает Центр национального сопротивления в своем Telegram-канале.

Фото: из открытых источников

В школах, находящихся под оккупацией, фиксируют случаи нарушения приватности детей. Под предлогом "заботы о безопасности" и якобы "ошибок родителей" оккупационные администрации начали обыскивать гаджеты учащихся.

По свидетельству очевидцев, главное внимание уделяется установленным приложениям, в частности YouTube, Spotify и VPN-сервисам. Враг сознательно пытается лишить школьников возможности получать информацию из свободных источников и слушать контент, не подконтрольный российской цензуре.

Подобные действия направлены на создание закрытого информационного пространства. Лишая детей конфиденциальности, оккупанты стремятся заменить свободный доступ к мировым медиаресурсам кремлевской пропагандой. Таким образом, они хотят ограничить влияние внешних источников и закрепить контроль над новыми поколениями.

Кроме контроля гаджетов в городах Донецкой и Луганской областей начали внедрять преподавание искривленной истории. Российское военно-историческое общество презентовало новые учебники для учащихся 5-7 классов, имеющих целью навязать учащимся искаженное видение событий региона и Украины.

Напомним, что глава оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин организовал встречу с группой так называемых "иностранных журналистов" и политиков, пытаясь создать видимость международного интереса к оккупированным территориям.

