Оккупанты совершили очередное циничное преступление против украинских детей: впечатляющие детали
НОВОСТИ

Оккупанты совершили очередное циничное преступление против украинских детей: впечатляющие детали

Враг целенаправленно ограничивает возможность школьников получать данные из свободных источников и слушать контент, не контролируемый российскими властями.

25 сентября 2025, 08:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

На временно оккупированных территориях Украины школьники сталкиваются с новыми ограничениями. Российские захватчики начали проверять их мобильные телефоны, чтобы контролировать доступ к независимой информации, сообщает Центр национального сопротивления в своем Telegram-канале.

Оккупанты совершили очередное циничное преступление против украинских детей: впечатляющие детали

Фото: из открытых источников

В школах, находящихся под оккупацией, фиксируют случаи нарушения приватности детей. Под предлогом "заботы о безопасности" и якобы "ошибок родителей" оккупационные администрации начали обыскивать гаджеты учащихся.

По свидетельству очевидцев, главное внимание уделяется установленным приложениям, в частности YouTube, Spotify и VPN-сервисам. Враг сознательно пытается лишить школьников возможности получать информацию из свободных источников и слушать контент, не подконтрольный российской цензуре.

Подобные действия направлены на создание закрытого информационного пространства. Лишая детей конфиденциальности, оккупанты стремятся заменить свободный доступ к мировым медиаресурсам кремлевской пропагандой. Таким образом, они хотят ограничить влияние внешних источников и закрепить контроль над новыми поколениями.

Кроме контроля гаджетов в городах Донецкой и Луганской областей начали внедрять преподавание искривленной истории. Российское военно-историческое общество презентовало новые учебники для учащихся 5-7 классов, имеющих целью навязать учащимся искаженное видение событий региона и Украины.

Напомним, что глава оккупационной администрации Донецкой области Денис Пушилин организовал встречу с группой так называемых "иностранных журналистов" и политиков, пытаясь создать видимость международного интереса к оккупированным территориям.

Как уже писали "Комментарии", руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук считает, что российские войска отказались от планов наступления на Сумщине из-за нехватки сил.



