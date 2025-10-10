logo_ukra

Окупанти в тилу не приховують відчаю: на Заході вразили заявою про нові успіхи ЗСУ
Окупанти в тилу не приховують відчаю: на Заході вразили заявою про нові успіхи ЗСУ

Дрони з нерухомим крилом здатні пролітати на значно більші відстані, рухаються швидше й можуть нести важчі заряди — це вже помітно змінює ситуацію в глибокому тилу ворога.

10 жовтня 2025, 11:40
Автор:
Клименко Елена

Українські FPV-дрони з фіксованим крилом змінюють уявлення про війну в глибокому тилу противника, завдаючи точних ударів на десятки кілометрів, повідомляє Forbes. Завдяки здатності долати великі відстані, ці безпілотники практично знищують для ворога поняття "безпечна зона".

Окупанти в тилу не приховують відчаю: на Заході вразили заявою про нові успіхи ЗСУ

Фото: з відкритих джерел

Хоча мультикоптери FPV залишаються незамінними при атаках на бронетехніку, артилерію та живу силу, командири українських підрозділів зазначають, що саме дрони з фіксованим крилом стають головним вибором для далеких місій на дистанціях понад 30 км. Їхня ключова перевага — це більша вантажопідйомність, вища швидкість та економність у споживанні енергії.

"Дальність, швидкість і вантаж — ось що робить ці дрони стратегічно важливими, навіть попри складність в експлуатації", — розповідає Майкл, командир підрозділу БПЛА "Тайфун" Національної гвардії України. 

На відміну від багатороторних дронів, які маневрують за допомогою пропелерів, безпілотники з фіксованими крилами діють як класичні літаки: вони менш енергозатратні й здатні летіти набагато далі. Це робить їх ідеальними для ударів по важливих цілях глибоко в тилу — системах ППО, складах пального, логістичних центрах та вузлах зв’язку.

Втім, така ефективність вимагає точного планування. Літаки з фіксованим крилом не можуть зависнути чи змінити маршрут миттєво, як мультикоптери. Їм потрібен простір для запуску й врахування безлічі факторів — від погодних умов до радіусу дії ворожої ППО.

"Пілоти мають думати наперед — де, коли і скільки енергії використають", — наголосив Майкл. 

Портал "Коментарі" вже писав, що після нічної атаки 10 жовтня по всій Україні одразу розпочали масштабні відновлювальні роботи — ремонтні бригади вже працюють у всіх регіонах. Прем’єрка Юлія Свириденко оголосила терміни відновлення електро- і водопостачання у різних областях у своєму повідомленні в Інтернеті.



