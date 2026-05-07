Окупанти скидають на будинки FPV-дрони зі снарядами: розкрито страшну небезпеку
Окупанти скидають на будинки FPV-дрони зі снарядами: розкрито страшну небезпеку

Українцям рекомендують уникати підозрілих предметів

7 травня 2026, 13:15
Клименко Елена

Росія, яка веде агресивну війну проти України, почала використовувати FPV-дрони із вибуховими зарядами для атак на житлові багатоповерхівки. Як повідомив радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов, відомий під псевдонімом "Флеш", ці безпілотники типу "Гербера" стали новим інструментом ворога.

Фото: з відкритих джерел

За словами Бескрестнова, такі дрони вже були виявлені на дахах багатоповерхових будинків на відстані понад 30 кілометрів від державного кордону. Крім того, їх зафіксували на вулицях населених пунктів.

"Ці FPV-дрони несуть вибухові заряди та скидаються з безпілотників "Гербера". Попередьте дітей і ні в якому разі не чіпайте підозрілі предмети", – попередив "Флеш" у своєму дописі в Facebook. 

Раніше Бескрестнов розповідав, що використання дронів-камікадзе, таких як "Шахед" і "Гербера", поступово переходить у формат мережевих і керованих систем, де основну роль відіграють МЕШ-модеми та ретранслятори сигналу. Це дозволяє значно підвищити точність ударів та ефективність дронів на полі бою.

Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат додав, що раніше маршрути, швидкість і висоту польоту дронів та ракет типу "Шахед" зазвичай програмували заздалегідь з урахуванням погодних умов та особливостей атак. Нині ворог активно використовує нові канали управління, що робить удари більш гнучкими і складними для перехоплення.

