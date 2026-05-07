Оккупанты сбрасывают на дома FPV-дроны со снарядами: раскрыта страшная опасность

Россия, ведущая агрессивную войну против Украины, начала использовать FPV-дроны со взрывными зарядами для атак на жилые многоэтажки. Как сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под псевдонимом "Флэш", эти беспилотники типа "Гербер" стали новым инструментом врага.

По словам Бескрестнова, такие дроны уже были обнаружены на крышах многоэтажных домов на расстоянии более 30 км от государственной границы. Кроме того, они были зафиксированы на улицах населенных пунктов.

"Эти FPV-дроны несут взрывные заряды и сбрасываются с беспилотников "Гербера". Предупредите детей и ни в коем случае не трогайте подозрительные предметы", — предупредил "Флэш" в своем сообщении в Facebook.

Ранее Бескрестнов рассказывал, что использование дронов-камикадзе, таких как "Шахед" и "Гербера" постепенно переходит в формат сетевых и управляемых систем, где основную роль играют МЭШ-модемы и ретрансляторы сигнала. Это позволяет значительно повысить точность ушибов и эффективность дронов на поле боя.

Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат добавил, что ранее маршруты, скорость и высоту полета дронов и ракет типа "Шахед" обычно программировали заранее с учетом погодных условий и особенностей атак. В настоящее время враг активно использует новые каналы управления, что делает удары более гибкими и сложными для перехвата.

