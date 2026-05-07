logo

BTC/USD

80833

ETH/USD

2327.07

USD/UAH

43.85

EUR/UAH

51.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты сбрасывают на дома FPV-дроны со снарядами: раскрыта страшная опасность
commentss НОВОСТИ Все новости

Оккупанты сбрасывают на дома FPV-дроны со снарядами: раскрыта страшная опасность

Украинцам рекомендуют избегать подозрительных предметов

7 мая 2026, 13:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Россия, ведущая агрессивную войну против Украины, начала использовать FPV-дроны со взрывными зарядами для атак на жилые многоэтажки. Как сообщил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов, известный под псевдонимом "Флэш", эти беспилотники типа "Гербер" стали новым инструментом врага.

Оккупанты сбрасывают на дома FPV-дроны со снарядами: раскрыта страшная опасность

Фото: из открытых источников

По словам Бескрестнова, такие дроны уже были обнаружены на крышах многоэтажных домов на расстоянии более 30 км от государственной границы. Кроме того, они были зафиксированы на улицах населенных пунктов.

"Эти FPV-дроны несут взрывные заряды и сбрасываются с беспилотников "Гербера". Предупредите детей и ни в коем случае не трогайте подозрительные предметы", — предупредил "Флэш" в своем сообщении в Facebook.

Ранее Бескрестнов рассказывал, что использование дронов-камикадзе, таких как "Шахед" и "Гербера" постепенно переходит в формат сетевых и управляемых систем, где основную роль играют МЭШ-модемы и ретрансляторы сигнала. Это позволяет значительно повысить точность ушибов и эффективность дронов на поле боя.

Начальник управления коммуникаций Командование Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат добавил, что ранее маршруты, скорость и высоту полета дронов и ракет типа "Шахед" обычно программировали заранее с учетом погодных условий и особенностей атак. В настоящее время враг активно использует новые каналы управления, что делает удары более гибкими и сложными для перехвата.

Портал "Комментарии" уже писал , что в Европейском Союзе растут внутренние споры из-за резкого увеличения количества шенгенских виз, выданных гражданам России в 2025 году. Несмотря на санкционное давление и официальную политику сдерживания Кремля, спрос на поездки в ЕС среди россиян сохраняется на высоком уровне, что вызывает разногласия среди государств-членов блока.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости