Окупанти розстріляли українського полоненого після допиту: черговий страшний злочин РФ

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом чергового ймовірного воєнного злочину, скоєного російськими військовими на території Донецької області. За інформацією Донецької обласної прокуратури, йдеться про розстріл українського військовополоненого після його захоплення.

Розстріли військовополонених. Фото: Донецька обласна прокуратура

За даними слідства, подія сталася 13 липня 2026 року поблизу села Ялта Комарської сільської громади. Близько 14:42 військовослужбовець Збройних сил України потрапив у полон до представників російської армії.

Як повідомляє прокуратура, після допиту один із російських військових наказав стратити полоненого. Інший окупант виконав цей наказ, здійснивши смертельний постріл із вогнепальної зброї.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною другою статті 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

Наразі тривають невідкладні слідчі та процесуальні дії. Правоохоронці встановлюють усі обставини злочину, а також особи російських військовослужбовців, які можуть бути причетними до страти українського захисника.

У прокуратурі наголосили, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевських конвенцій, які гарантують захист осіб, що склали зброю або перебувають у полоні. Такі дії кваліфікуються як тяжкий воєнний злочин і підлягають міжнародному переслідуванню незалежно від місця його вчинення чи громадянства винних осіб.

Також видання "Коментарі" повідомляло – чому колишніх військовополонених тригерять свята в цивільному житті.



