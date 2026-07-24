Оккупанты расстреляли украинского пленника после допроса: очередное страшное преступление РФ

Правоохранители начали расследование по факту очередного предполагаемого военного преступления, совершенного российскими военными на территории Донецкой области. По информации Донецкой областной прокуратуры, речь идет о расстреле украинского военнопленного после его захвата.

Расстрелы военнопленных. Фото: Донецкая областная прокуратура

По данным следствия, происшествие произошло 13 июля 2026 года вблизи села Ялта Комарской сельской общины. Около 14:42 военнослужащий Вооруженных сил Украины попал в плен к представителям российской армии.

Как сообщает прокуратура, после допроса один из российских военных приказал казнить пленника. Другой оккупант выполнил этот приказ, совершив смертельный выстрел из огнестрельного оружия.

По этому факту открыто уголовное производство по части второй статьи 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель человека.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, а также личности российских военнослужащих, которые могут быть причастны к смертной казни украинского защитника.

В прокуратуре подчеркнули, что умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением норм международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, гарантирующих защиту лиц, сдавших оружие или находящихся в плену. Такие действия квалифицируются как тяжкое военное преступление и подлежат международному преследованию независимо от места его совершения или гражданства виновных.

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