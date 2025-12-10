Окупанти примушують щеплювати мешканців Херсонщини вакциною, що втратила дію: активісти б’ють на сполох

Мешканці Херсонщини, які перебувають у тимчасовій окупації, опинилися під загрозою — їх можуть щепити препаратами, для яких вже давно минув строк дії. За повідомленням активістів руху "Жовта Стрічка", у Генічеську та навколишніх населених пунктах холодильники для зберігання вакцин не працюють через постійні стрибки напруги. Окупаційна влада не забезпечила стабільне живлення і відмовилася ремонтувати обладнання, попри неодноразові звернення медперсоналу.

На Херсонщині людей вакцинують зіпсованими дозами

Унаслідок цього частина вакцин вважається зіпсованою відповідно до медичних стандартів — однак списати її категорично заборонено. Лікарям пригрозили, що у разі утилізації зіпсованих доз вони мають компенсувати їх з власної кишені. Відтак у амбулаторіях змушені тримати такі партії як "умовно придатні", і продовжувати робити щеплення людям. Саме про це повідомляє “Жовта Стрічка”.

Медики та фахівці з імунізації наголошують: для вакцин критично важливо дотримуватися так званого холодового ланцюга — температури зберігання +2–+8 °C, постійний контроль і відповідне обладнання. Якщо ці умови порушити — активні компоненти втрачають ефективність або навіть руйнуються, і вакцина перестає захищати.

Наслідки такого "щеплення" — цілковита відсутність імунітету. Людина, яка отримала дозу зіпсованого препарату, залишається вразливою до хвороби, від якої мала бути захищена. В окремих випадках порушення зберігання може змінювати хімічний склад вакцини та викликати побічні реакції, хоч подібні випадки документовані рідко.

Ця ситуація породжує ще одну проблему — втрату довіри до вакцинації. Люди, які дізнаються про зіпсовані вакцини та потенційні ризики, можуть відмовитися від щеплення взагалі. А це створює додаткову загрозу поширення інфекцій у простих громадян — тих, хто залишився без захисту через недбалість окупаційної влади.

Тому активісти "Жовтої Стрічки" наголошують: перш ніж приймати щеплення, варто запитати медиків про умови зберігання вакцини, перевірити наявність пломби, бирки чи температурного запису. Якщо таких гарантій немає — краще утриматись та відкласти вакцинацію до стабілізації ситуації.

