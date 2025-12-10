logo

Оккупанты заставляют прививать жителей Херсонщины потерявшей действие вакциной: активисты бьют тревогу
Оккупанты заставляют прививать жителей Херсонщины потерявшей действие вакциной: активисты бьют тревогу

Из-за отключения электроэнергии, без холодильников вакцины портятся, а оккупационные власти запрещают их утилизировать — трагедия в повестке дня.

10 декабря 2025, 15:50
Автор:
Проніна Анна

Находящиеся во временной оккупации жители Херсонщины оказались под угрозой — их могут прививать препаратами, для которых уже давно истек срок действия. По сообщению активистов движения "Желтая Лента", в Геническе и окрестных населенных пунктах холодильники для хранения вакцин не работают из-за постоянных скачков напряжения. Оккупационные власти не обеспечили стабильное питание и отказались ремонтировать оборудование, несмотря на неоднократные обращения медперсонала.

В Херсонской области людей вакцинируют испорченными дозами

В результате часть вакцин считается испорченной в соответствии с медицинскими стандартами — однако списать ее категорически запрещено. Врачам пригрозили, что в случае утилизации испорченных доз они должны компенсировать их из собственного кармана. Следовательно, в амбулаториях вынуждены держать такие партии как "условно пригодные", и продолжать делать прививки людям. Именно об этом сообщает "Желтая Лента".

Медики и специалисты по иммунизации подчеркивают: для вакцин критически важно соблюдать так называемую холодовую цепь — температуру хранения 2–8 °C, постоянный контроль и соответствующее оборудование. Если эти условия нарушить – активные компоненты теряют эффективность или даже разрушаются, и вакцина перестает защищать.

Последствия такой "прививки" — полное отсутствие иммунитета. Человек, получивший дозу испорченного препарата, остается уязвимым к болезни, от которой должен быть защищен. В отдельных случаях нарушение хранения может изменять химический состав вакцины и вызывать побочные реакции, хотя подобные случаи редко документированы.

Эта ситуация порождает еще одну проблему – потерю доверия к вакцинации . Люди, которые узнают испорченные вакцины и потенциальные риски, могут отказаться от прививки вообще. А это создает дополнительную угрозу распространения инфекций у простых граждан — оставшихся без защиты из-за халатности оккупационных властей.

Поэтому активисты "Желтой Ленты" отмечают: прежде чем принимать прививки, стоит спросить медиков об условиях хранения вакцины, проверить наличие пломбы, бирки или температурной записи . Если таких гарантий нет, лучше удержаться и отложить вакцинацию до стабилизации ситуации.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что в США разразился скандал после появления видео, где новоназначенный руководитель вакцинного комитета CDC распространяет фейки о прививках от COVID-19 и сравнивает санитарные требования с Холокостом.



