Окупанти прицільно вдарили по стратегічному об'єкту в одній з областей: наслідки шокують

У ніч на 14 квітня російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками по цивільній та портовій інфраструктурі півдня Одеської області. Внаслідок обстрілу виникли пожежі та пошкодження майна, зокрема постраждало іноземне судно. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, в Ізмаїльському порту зафіксовано пошкодження цивільного судна під прапором Панами, причальної інфраструктури, баржі та частини портового обладнання.

У результаті влучань також було знищено будівлю станції технічного обслуговування, яка зайнялася пожежею. Згоріли два пасажирські автобуси та сім легкових автомобілів. Крім того, пошкоджень зазнали шість приватних житлових будинків, де постраждали дахи, а також автомобіль екстреної медичної допомоги.

Попри значні руйнування, загиблих і поранених немає. На місці працюють рятувальники, комунальні служби та інші екстрені підрозділи, які ліквідовують наслідки атаки.

Віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба, у свою чергу, уточнив, що удар було спрямовано по об’єктах морської інфраструктури в Ізмаїлі. Зафіксовано кілька прямих влучань по території порту, однак пожежу вдалося швидко ліквідувати. Робота критичної інфраструктури наразі стабільна.

Як вже писали "Коментарі", прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні різко відреагувала на висловлювання президента США Дональда Трампа щодо Папи Римського Лева XIV, назвавши їх "абсолютно неприйнятними". За її словами, подібна риторика не відповідає повазі до духовного лідера мільйонів католиків у світі.