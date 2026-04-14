Главная Новости Общество Война с Россией Оккупанты прицельно ударили по стратегическому объекту в одной из областей: последствия шокируют
Оккупанты прицельно ударили по стратегическому объекту в одной из областей: последствия шокируют

К счастью, обошлось без пострадавших среди людей, на месте происшествия продолжают работать экстренные и коммунальные службы

14 апреля 2026, 09:40
Автор:
Клименко Елена

В ночь на 14 апреля российские войска совершили массированную атаку ударными беспилотниками по гражданской и портовой инфраструктуре юга Одесской области. В результате обстрела возникли пожары и повреждения имущества, в том числе пострадало иностранное судно. Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.  

Фото: из открытых источников

По его словам, в Измаильском порту зафиксированы повреждения гражданского судна под флагом Панамы, причальной инфраструктуры, баржи и части портового оборудования.

В результате попаданий также было уничтожено здание станции технического обслуживания, загоревшейся пожаром. Сгорели два пассажирских автобуса и семь легковых автомобилей. Кроме того, повреждения получили шесть частных жилых домов, где пострадали крыши, а также автомобиль экстренной медицинской помощи.

Несмотря на значительные разрушения, погибших и раненых нет. На месте работают спасатели, коммунальные службы и другие экстренные подразделения, ликвидирующие последствия атаки.  

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба, в свою очередь, уточнил, что удар был направлен по объектам морской инфраструктуры в Измаиле. Зафиксировано несколько прямых попаданий по территории порта, однако пожар удалось быстро ликвидировать. Работа критической инфраструктуры стабильна.

Как уже писали "Комментарии", премьер-министр Италии Джорджа Мэлони резко отреагировала на высказывания президента США Дональда Трампа в отношении Папы Римского Льва XIV, назвав их "совершенно неприемлемыми". По ее словам, подобная риторика не отвечает уважению духовного лидера миллионов католиков в мире.



