Окупанти прицільно вдарили по передмістю Києва: жахливі дані про прильоти і пожежі

У ніч проти 5 серпня російські війська вкотре атакували Київську область ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого нальоту в Броварському районі постраждала мирна жителька, а також зазнали пошкоджень житлові та господарські об'єкти. Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.

Фото: з відкритих джерел

За попередньою інформацією, внаслідок атаки поранення отримала жінка. Медики оперативно надали їй необхідну допомогу. Інформація про її стан наразі уточнюється.

Крім того, через падіння уламків або вибухову хвилю пошкоджено приватний житловий будинок і складське приміщення. На місці працюють усі профільні служби, які фіксують наслідки обстрілу та оцінюють масштаби руйнувань.

В обласній військовій адміністрації наголосили, що повітряна небезпека в регіоні тривала, а загроза повторних атак залишалася актуальною. Мешканців Київщини закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно прямувати до укриттів у разі їх оголошення.

Російська армія продовжує регулярно застосовувати ударні безпілотники для атак по українських регіонах. Основною метою таких ударів часто стають об'єкти цивільної інфраструктури, промислові підприємства та житлова забудова, що створює додаткову небезпеку для мирного населення.

Напередодні ввечері Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуск ударних дронів з боку Росії та закликали жителів областей, де було оголошено повітряну тривогу, перебувати в безпечних місцях до відбою.

"Коментарі" вже писали, що новий санкційний пакет США проти Росії, який активно обговорюють у Вашингтоні, навряд чи стане тим "пекельним ударом", на який сьогодні розраховує Україна та її союзники. Таку думку висловив політолог Олег Саакян, коментуючи перспективи запровадження нових американських обмежень.