В ночь на 5 августа российские войска в очередной раз атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского налета в Броварском районе пострадала мирная жительница, а также получили повреждения жилые и хозяйственные объекты. Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

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По предварительной информации, в результате атаки ранения получила женщина. Медики оперативно оказали ей необходимую помощь. Информация о ее состоянии уточняется.

Кроме того, из-за падения обломков или взрывной волны повреждены частный жилой дом и складское помещение. На месте работают все профильные службы, которые фиксируют последствия обстрелов и оценивают масштабы разрушений.

В областной военной администрации подчеркнули, что воздушная опасность в регионе продолжалась, а угроза повторных атак оставалась актуальной. Жителей Киевщины призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно следовать укрытиям в случае их объявления.

Российская армия продолжает регулярно применять ударные беспилотники для атак по украинским регионам. Основными целями таких ударов часто становятся объекты гражданской инфраструктуры, промышленные предприятия и жилая застройка, что создает дополнительную опасность для мирного населения.

Накануне вечером Воздушные силы ВСУ предупреждали о запуске ударных дронов со стороны России и призвали жителей областей, где была объявлена воздушная тревога, находиться в безопасных местах к отбою.

"Комментарии" уже писали , что новый санкционный пакет США против России, активно обсуждаемый в Вашингтоне, вряд ли станет тем "адским ударом", на который сегодня рассчитывает Украина и ее союзники. Такое мнение высказал политолог Олег Саакян, комментируя перспективы введения новых американских ограничений.