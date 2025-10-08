Окупанти пішли штурмом на Куп'янському напрямку: чим усе закінчилося

Оператори сил спеціальних операцій України зірвали спробу просування російських військ на Куп'янському напрямку. Під час операції бійці 8-го полку СЗГ знищили трьох окупантів. Про це йдеться у повідомленні Сил спеціальних операцій ЗС України.

Бої за Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел

На Куп'янському напрямку група воїнів 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій своїми діями не дали просунутися противнику.

Застосовуючи ударні FPV ворог був загнаний у будинки. Після чого оператори провели зачистку кількох будівель, де засів противник.

Внаслідок трьох російських військовослужбовців було знищено, решта були змушені відступити.

Читайте також на порталі "Коментарі" — заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" в ефірі Ранок. Live розповів, що Куп'янськ став епіцентром активних бойових дій і відрізняється від класичної лінії фронту — окупанти пробираються піхотними групами, перевдягаються в цивільну форму і намагаються інфільтрувати.

"Навіть нашим пілотам доводиться розглядати: це громадянський пересувається між будинками чи якийсь росіянин. Це дуже важко — вони можуть громадянськими не бути, тому цивільних закликати взагалі. Хто не евакуювався – це дуже погано", – зазначає військовий.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Куп'янську відбувається велика зачистка міста від росіян, які проникали до населеного пункту малими групами. Проте місто та громада перебувають під контролем Сил оборони України. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Куп'янської ДВА Андрій Бесєдін.



