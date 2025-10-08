Окупанти пішли штурмом на Куп'янському напрямку: чим усе закінчилося

Рубрики
Оператори сил спеціальних операцій України зірвали спробу просування російських військ на Куп'янському напрямку. Під час операції бійці 8-го полку СЗГ знищили трьох окупантів. Про це йдеться у повідомленні Сил спеціальних операцій ЗС України.
Бої за Куп'янськ. Фото: з відкритих джерел
На Куп'янському напрямку група воїнів 8-го окремого полку Сил спеціальних операцій своїми діями не дали просунутися противнику.
Застосовуючи ударні FPV ворог був загнаний у будинки. Після чого оператори провели зачистку кількох будівель, де засів противник.
Внаслідок трьох російських військовослужбовців було знищено, решта були змушені відступити.
Читайте також на порталі "Коментарі" — заступник командира 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" в ефірі Ранок. Live розповів, що Куп'янськ став епіцентром активних бойових дій і відрізняється від класичної лінії фронту — окупанти пробираються піхотними групами, перевдягаються в цивільну форму і намагаються інфільтрувати.
Також видання "Коментарі" повідомляло – у Куп'янську відбувається велика зачистка міста від росіян, які проникали до населеного пункту малими групами. Проте місто та громада перебувають під контролем Сил оборони України. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив начальник Куп'янської ДВА Андрій Бесєдін.